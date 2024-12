Wanessa Camargo será madrinha da irmã Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Wanessa Camargo foi a escolhida para ser a madrinha da sua irmã recém-nascida, Clara, filha do seu pai, Zezé Di Camargo, e da influenciadora fitness Graciele Lacerda.

Ela e o tio Emanoel Camargo serão os padrinhos de batismo e João Vecker, camareiro de Zezé, será o padrinho de consagração.

"Foi tão difícil escolher os padrinhos da Clara! Graças a Deus, temos muitos amigos e pessoas maravilhosas ao nosso redor. As opções eram inúmeras e todas especiais", postou Graciele no seu Instagram neste sábado, 28.

Wanessa reagiu emocionada e surpresa ao convite. "Ser madrinha da irmã. Não sabia que podia", disse no vídeo publicado por Graciele nas redes sociais.

O nascimento de Clara estava previsto para janeiro, mas a bolsa da mãe estourou na noite de Natal, enquanto a família jantava.

"Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus", disse a mãe em um post no Instagram.

Graciele e Zezé estão juntos desde 2014. O casal anunciou a gravidez em julho, após quatro anos de tentativas de fertilização. A notícia foi compartilhada nas redes sociais do cantor, com a legenda: "Nosso milagre".