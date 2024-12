Sabrina Sato faz retrospectiva do ano: 'Me desafiou e fez crescer'

Sabrina Sato publicou um vídeo em seu Instagram, relembrando momentos em que viveu em cada um dos doze meses de 2024. Nos cliques estão viagens, momentos em família e entre amigos.

O que aconteceu

Retrospectiva de 2024. Sabrina Sato publicou o vídeo ao som da música Brincar de Viver, na voz da cantora Maria Bethânia. Na legenda, ela escreveu:

Obrigada 2024 por tudo o que vivemos e por todos os aprendizados. Vivi momentos que jamais imaginei... Vc me desafiou e me fez crescer. Vc me fez mais forte. Obrigada por tudo e já to pronta pra 2025. Vem!

Sabrina Sato

Fotos de diversos momentos. Entre as imagens escolhidas pela apresentadora para representar seu ano estão lembranças do Carnaval, de viagens em família, momentos de trabalho, coma filha Zoe, a mãe Kika e o namorado Nicolas Prattes.