Rodrigo Faro chora em despedida da Record após demissão

Rodrigo Faro, 51, não segurou a emoção durante o Hora do Faro deste domingo (29), seu último programa na Record.

O que aconteceu

O apresentador disse ter dado o seu melhor nos 16 anos que ficou no canal. "Que programa legal, foi cada programa que a gente fez esse ano. Emoção não faltou por aqui. Teve reencontro, pedido de casamento, festa surpresa, aquelas pegadinhas que a gente ama, diversão para caramba. E, claro, muitos sonhos realizados."

Ele chorou ao falar sobre o tratamento da esposa, Vera Viel, que teve um câncer raro na coxa. "Para mim também foi um ano bastante diferente, melhor falar assim. Mas o mais legal é saber que, no último dia 25 de dezembro, foi a última radioterapia da minha esposa, que está curada de um câncer. Doloroso".

A Vera foi muito forte. A gente passou isso juntos, a nossa família. É muito legal a gente poder terminar o ano e falar assim: 'Ufa, deu tudo certo!'. Com certeza 2024 será um ano que ficará marcado na vida de todos nós.

Rodrigo Faro

Rodrigo Faro destaca que o ano de 2024, o momento mais especial, para ele, foi a última radioterapia da esposa dele.#HoraDoFaro pic.twitter.com/DtO66p2EF9 -- Gabriel Menezes (@briel_menezes) December 29, 2024

O apresentador gravou o último programa no dia 20 de dezembro e mostrou os bastidores. "Vai ser muito legal essa despedida dessa história de 16 anos. Estou super empolgado para fechar essa história com chave de ouro. Uma história de sucesso, de gratidão ao público, a vocês", disse nos stories.

Faro deixou cartinhas expressando sua gratidão para toda sua equipe. "Fiz questão de escrever uma carta mesmo, com a minha letra, para distribuir para cada colaborador", contou o artista, mostrando os mimos.

O artista ainda distribuiu panetones para todos os funcionários. "São 200 panettones para todos os meus colaboradores, equipe, todo mundo que de alguma forma contribuiu para minha história aqui na emissora", contou.

Por fim, Rodrigo mostrou o momento de sua despedida ao final do programa, quando mandou um recado para o público. "Hoje é o último dia de gravação e eu espero encontrar vocês em breve aonde for", disse ele.

Vera Viel, esposa de Faro, também o homenageou nesse momento especial. "Me lembro quando o Rodrigo chegou para mim há 16 anos me perguntando se ele deveria ir para a Record e realizar o seu sonho de ser um apresentador de televisão. Eu fui a primeira pessoa a incentivá-lo a ir atrás do seu grande sonho", escreveu ela no Instagram.

Parabéns, meu amor, por essa linda trajetória de sucesso. Um ciclo se encerra hoje cheio de gratidão por todos que te acompanharam nessa sua linda jornada. Vera Viel sobre Faro

Saída de Faro

O apresentador disse que a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora.

Faro publicou nota no Instagram. "[Foi] uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo", escreveu.

A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano. Rodrigo Faro

Ele apresentava o Hora do Faro desde 2014. Antes, substituiu Márcio Garcia no programa O Melhor do Brasil, além de também ter apresentado os realities Ídolos e Canta Comigo.

De grande aposta a queda de audiência

Rodrigo Faro chegou à emissora de Edir Macedo como uma das grandes apostas do canal. Ele construiu uma carreira bem-sucedida e, em alguns momentos, incomodou a Globo e fez o SBT virar seu freguês no Ibope —seja com O Melhor do Brasil ou o atual Hora do Faro.

Nos últimos anos, porém, o programa dominical apresentado pelo artista perdeu fôlego na audiência. O Hora do Faro não ameaçava com a mesma frequência que outrora, nem mesmo o SBT.

Em retrospecto, a queda de audiência foi acontecendo sucessivamente ao longo dos últimos anos, e se acentuou no fim de 2019. À época, coincidência ou não, Faro foi flagrado perguntando sobre a audiência do programa enquanto repercutia a morte de Gugu Liberato. Criticado nas redes sociais, ele justificou que esse era um hábito regular seu.

"A gente vive de audiência. Então sempre pergunto, é meu instrumento de trabalho. Audiência faz parte da vida do apresentador, o prestígio e o faturamento. Sempre a gente está querendo saber, sempre pergunto, sempre me é informado no ponto, é normal de quem trabalha em televisão", argumentou o apresentador em entrevista ao TV Fama (Rede TV!).

Não era a primeira vez que a renovação —ou não— do contrato de Faro gerava muito especulação. Desde 2023, o contrato não contava com cláusula de multa, o que facilitava um rompimento, que veio agora.

Das novelas para os domingos

Antes de migrar de carreira, Faro ganhou fama por integrar o grupo Dominó e viver uma trajetória promissora como ator na teledramaturgia. Só no canal da família Marinho, por exemplo, o artista participou de produções como "A Indomada", "Malhação", "A Padroeira" e "Chocolate com Pimenta".

Foi na Record que Rodrigo Faro alcançou o topo de popularidade. O apresentador, que garantia índices de audiência relevantes aos sábados (com o Melhor do Brasil), também ganhou o próprio espaço ao ser transferido em 2013 para os domingos - considerado por muito tempo o dia de maior disputa entre os canais de TV.

Vale destacar que dois quadros tiveram papel fundamental no período de maior sucesso: o Dança Gatinho e o Vai Dar Namoro. As duas atrações caíram no gosto do público. No primeiro deles, a título de exemplo, ele viu a imagem viralizar nas redes sociais devido a atuações bem-humoradas de outros famosos.

Veja o comunicado na íntegra:

Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão.

Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo.

A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano.

Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação.

Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira.

Um beijo com muito carinho e gratidão!