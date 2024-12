Quando chega a terceira e última temporada de 'Round 6'?

A segunda temporada de "Round 6" já está disponível na Netflix, e a terceira e última já tem data para estrear.

Quando chega a terceira a última temporada de "Round 6"?

O novo ano chegará ao streaming em 2025. O dia e o mês ainda não foram revelados.

A Netflix confirmou que "Round 6" terá uma nova temporada.

Mesmo com a terceira sendo a última temporada, o criador da série, Hwang Dong-hyuk, promete que o universo continuará, ou seja, com produções derivadas. "Eu sei que a Netflix tem um plano. Eles não vão jogar esta ideia fora. Talvez eu esteja em um desses projetos como consultor ou cocriador. Quem sabe? Mas a terceira temporada não será o fim do universo de 'Round 6'", disse em entrevista ao The Wrap.