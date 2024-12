Pra outro lugar, baby! Longe do Réveillon em Copa, descubra festas pelo Rio

O Ano Novo do Rio de Janeiro é um dos mais famosos do mundo, e Copacabana costuma ser a primeira opção de quem vai passar a virada na cidade. Mas, para quem busca driblar a agitação do bairro, que costuma reunir mais de 3 milhões de pessoas, as festas pagas podem proporcionar mais segurança, menos perrengue. É uma boa pedida para começar 2025 com o pé direito e all inclusive, com comida e bebida liberada.

Réveillon Vista

Anitta e o grupo de pagode Menos é Mais são as principais atrações da noite com vista para a Marina da Glória.

Marina da Glória, 31/12, às 20h. R$ 895 (fem); R$ 995 (masc), via Ingresse.

Réveillon Cheers

Quem vai comandar a virada é Pabllo Vittar, principal atração da festa LGBTQIA+, que vai contar com três pistas tocando pop, eletrônica e brasilidades.

Hipódromo da Gávea: Praça Santos Dumont, S/N. Dia 31/12, das 21h às 5h30, por R$ 1.190 via Ingresse.

Réveillon Faro 2025

Começar o ano com pé na areia, terraço e pistas de dança animadas por bateria de escola de samba, FP do Trem Bala, pagodeiro Yan e DJs tocando eletrônica é a proposta do evento

Faro Beach Club. Av. Niemeyer 101, Leblon. Dia 31/12, das 20h30 às 6h30. R$ 790, via Ingresse.

Réveillon (A)mar 2025

Pop, funk e brasilidades agitam a pista, comandada pela festa VHS. Espaço Rampa.

Av. Repórter Nestor Moreira 42, Botafogo. 31/12, das 21h às 6h. R$ 550, via Sympla.

Réveillon Tropical

Ludmilla e Ferrugem vão comandar a festa no Jockey Club. Quem adquirir a área VIP, terá acesso à frente do palco e bufê diferenciado.

Jockey Club Brasileiro. Dia 31/12, às 20h30. R$ 810 (fem) e R$ 890 (masc); VIP: R$ 1.500 (fem) e R$ 1.900 (masc), via Bilheteria Digital.

Réveillon SouRio

A virada de 2025 será comandada por Sorriso Maroto, principal atração da noite.

Clube de Remo do Flamengo. Av. Borges de Medeiros 997, Gávea. 31/12, às 22h. R$ 690 (fem); R$ 790 (masc), via Bilheteria Digital.

Réveillon Celebrare 2025

Além da chegada de 2025, a festa vai comemorar também os 30 anos da Banda Celebrare, no Clube Monte Líbano, com shows e apresentações de bateria, passistas e intérpretes de escola de samba.

Av. Borges de Medeiros 701, Lagoa. 31/12, das 21h às 6h. A partir de R$ 595 (pista, com acesso a mesa, mas sem lugar marcado), via Sympla.

Réveillon Bar do Golfe

Milton Guedes, Bateria da Mangueira e MC Andinho serão as principais atrações da noite. Para quem quiser ir em família, tem área kids no local.

Av. Gen. Moisés Castelo Branco Filho 700, Barra. Dia 31/12, às 21h. A partir de R$ 740 (deck), via Ingresse.

Réveillon do Clube dos Macacos

Samba dos Guimarães serão os responsáveis por animar a noite.

Rua Pacheco Leão 2.038, Horto. Dia 31/12, das 21h às 5h. R$ 550, via Sympla.

Réveillon dos Encontros

Banda Bicho Solto e Paredão da Furacão 2000 são algumas atrações da festa.

Sociedade Germania. Rua Antenor Rangel 210, Gávea. 31/12, às 21h. R$ 820, via Ingresse.

White Rooftop 2025

Réveillon White Rooftop e Reveillon Amigos do Posto 12 se uniram para fazer uma festa com shows e queima de fogos própria. O local conta com espaço kids.

Rooftop Lagoa AABB. Av. Borges de Medeiros 829, Leblon. 31/12, às 21h. Ingressos a partir de R$ 1.190, via Ingresse.

Réveillon Madame Surtô

O Madame Beach Club preparou uma noite com DJs, bandas e oficina de percussão.

Hotel Wyndham Rio Barra. Av. Lúcio Costa 3150, Barra (Posto 4). 31/12, às 20h. R$ 748, via Sympla.

Réveillon Rio à Toa

A virada do ano será embalada com música ao vivo e DJ.

Rio Beach Club. Ilha da Coroa 81, Barra. 31/12, às 21h. R$ 690 (fem); R$ 790 (masc), via Ingresse.

Réveillon TBT Rock Bar 2025

Três ambientes com muito rock, dance, pop e flashback dos anos 80, 90 e 2000 na pista. À meia-noite, uma belíssima queima de fogos para receber 2025.

Clube Vale Encantado. Estrada da Paz 17, Alto da Boa Vista. Dia 31/12, às 21h. A partir de R$ 350 (sem mesa), via Bilheteria Digital.

Réveillon Virada dos Desejos

A virada com pé na areia possui também ambientes internos com duas pistas que serão agitadas pela Bateria da Mangueira, banda Bicho Solto, MC Andinho, festa Coordenadas e DJs para animar a noite.

Círculo Militar da Praia Vermelha. Praça Gen. Tibúrcio s/n, Urca. Dia 31/12, às 21h. R$ 790, via Ingresse.

Rio Réveillon 2025

Para começar o ano com tudo, a festa será comandada por Monobloco, Primeiro Amor (pagode retrô) e GrooveBox no Hipódromo da Gávea.

Jockey Club Brasileiro (Tribunas B e C). Dia 31/12, às 21h. R$ 790, via Ingresse.

Réveillon on Board 2025

Para quem busca uma experiência diferente, é possível curtir a virada em alto mar. A embarcação, que conta com DJ e pista de dança, vai até a Praia de Copacabana para assistir à queima de fogos.

Embarque na Marina da Glória, Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Janeiro, das 21h às 22h, com retorno às 4h. R$ 1.500, via Fever.