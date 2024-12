Naldo detona Tatá Werneck: 'Falou coisas que não gostei, que ofendem'

Naldo, 45, detonou Tatá Werneck, 41, durante participação no Sabadou com Virginia (SBT) na noite de sábado (28).

O que aconteceu

Cantor citou a apresentadora ao ser perguntado com qual famoso não quer dividir mais um metro quadrado. "Uma vez fui chamado para fazer um programa com a Tatá Werneck. É a minha versão, tá ligado? Acho que nunca foi ao ar e ficou muito mal resolvido. Assim como vocês passam pra gente, dar uma 'brifada', a galera falou; pode zoar, pode pesar, fica à vontade. Eu falei: então é para brincar. E aí entrei na onda."

Depois me pareceu que ela não curtiu a brincadeira. Mas eu fui instruído a fazer, era brincadeira, um programa. Percebi que no quadro ela ficou meio irritada. Naldo

Naldo conta que, após o incidente, viu a humorista falando dele em outras situações. "Depois, em outros programas, ela me bateu, ela sempre falou coisas que não gostei, achei deselegante, coisas que até ofendem."

Cantor se defendeu. "Eu fui de acordo com o que a produção dela me pediu pra fazer. Não faltei com respeito, não fui deselegante, entrei na brincadeira que tinha sido instruído. Ela tem a maneira dela de tocar o programa dela que eu acho deselegante, mas é isso. Ela vai falar mal."