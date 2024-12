Nascido fora dos EUA, Musk é criticado por apoiar vistos para estrangeiros

Publicações do empresário Elon Musk nas redes sociais, apoiando a emissão de vistos para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, têm sido alvo de crítica de apoiadores do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

"Precisamos dobrar o número [de vistos] para ontem", disse Musk no X, na última quarta-feira (25). Ele ainda afirmou que "o número de engenheiros supertalentosos e supermotivados nos EUA é baixíssimo", e que essa seria a razão para aumentar o número de vistos para trabalhadores altamente qualificados. Não custa lembrar que o próprio Musk não é norte-americano, mas nascido na África do Sul.

Se você quiser que seu time ganhe o campeonato, você precisa recrutar os melhores talentos, independente de onde eles estão

Elon Musk no X

Vistos para trabalhadores altamente qualificados são do tipo H-1B, solicitados pelos empregadores. No ramo de tecnologia, várias companhias "patrocinaram" pessoas de fora para trabalharem nos EUA.

Vivek Ramaswamy, escolhido para tocar o Departamento de Eficiência Governamental dos EUA, também se diz a favor de mais vistos. Ele é filho de pais indianos e trabalhou no ramo de biotecnologia. No X, ele defende a vinda de trabalhadores estrangeiros, pois "a cultura americana valoriza a mediocridade em vez da excelência".

Apoiadores de Trump não curtiram

Apoiadores de Trump criticaram Musk e Ramaswamy por quererem opinar sobre a política de imigração dos EUA. Os mais vocais foram o político do partido Republicano Matt Gaetz e a ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley.

Damos boas-vindas ao pessoal da tecnologia para evitar que professores se metam na escolha do gênero das crianças. Não pedimos a eles para criar uma política de imigração

Político republicano Matt Gaetz, no X

"Devemos investir e priorizar os americanos, não trabalhadores estrangeiros", escreveu Nikki no X. Em sua mensagem, ela diz que não há nada de errado com os trabalhadores americanos e com a cultura do país.

Google e Tesla são exemplos de empresas dos EUA que foram fundadas por estrangeiros. A gigante das buscas tem como cofundador o russo Sergey Brin, enquanto a empresa de carros elétricos é uma iniciativa de Musk. É possível citar ainda o Instagram, que tem como cofundador o brasileiro Mike Krieger, ou o próprio Facebook que, além de Mark Zuckerberg, teve no início o brasileiro Eduardo Saverin.

Trump reduziu a disponibilidade de vistos H1-B em seu primeiro mandato, mas já sinalizou uma mudança de opinião. Em participação em um podcast "All in" em junho, antes das eleições nos EUA, o então candidato disse que quem se formasse nos EUA deveria ganhar um "green card" para continuar no país.

Musk tem sido alvo de críticas por supostamente exercer grande influência sobre Trump. Recentemente, ele se mostrou contrário a um projeto de orçamento bipartidário, que poderia paralisar o Governo dos EUA, o que fez com que adversários dissessem que o empresário estava ditando as políticas que Trump deveria seguir.

*Com informações da CNN