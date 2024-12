Luan Santana e Jade postam primeiras imagens da filha: 'O dia mais feliz'

Luan Santana, 33, e Jade Magalhães, 31, postaram as primeiras fotos com a filha, Serena, que nasceu no último sábado (28).

O que aconteceu

"O dia mais feliz das nossas vidas. Seja bem-vinda minha Serena", escreveu o cantor na legenda da foto publicada neste domingo (29).

"Há quase 24 horas sentindo o coração bater fora do peito. Amei ser sua casa, minha boneca. Estou ansiosa por tudo que vamos viver a partir de agora. Te amo infinitamente", escreveu Jade em seu Instagram.

Serena Magalhães Santana nasceu às 18h22. A bebê é a primeira filha do casal, que se conheceu em 2008. A gravidez foi anunciada em julho deste ano.

Luan cancelou show para acompanhar o parto. O cantor se apresentaria hoje em Balneário Camboriú (SC), no festival Ahh Verão. Luan tem shows marcados todos os dias até 1º de janeiro, mas a assessoria do músico ainda não sabe como ficará a agenda após o nascimento de Serena.

Serena estava prevista para chegar em meados de janeiro e o nascimento pegou fãs de surpresa. Luan havia dito em entrevista ao Portal Leo Dias que o nascimento da bebê estava previsto para o dia 12 de janeiro. Ela chegou duas semanas antes do esperado.

Nome é homenagem à tenista americana Serena Williams. ""Eu conheci por causa da tenista. Estava assistindo jogo de tênis, e quando a gente está procurando nome, a gente vê possibilidade em tudo. E eu vi Serena Williams e falei: 'Serena é diferente, hein'", explicou, em entrevista ao Domingo Espetacular (RecordTV).

Luan e Jade se casaram em novembro

Luan Santana e Jade Magalhães se casaram em uma cerimônia intimista em novembro. A cerimônia aconteceu em um restaurante em Alphaville, em São Paulo. O irmão de Jade e a irmã de Luan foram os padrinhos do casal.

Jade e Luan reataram o noivado em fevereiro deste ano. Eles ficaram juntos por 13 anos, até que terminaram o noivado em outubro de 2020. Após quatro anos separados, reataram o noivado e se casaram em novembro.

Jade Magalhães refletiu sobre a volta do casal, na época. "Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan!", escreveu, no texto publicado em suas redes sociais em fevereiro.