Isla Fisher revela o que passou pela cabeça ao quase morrer em filmagem

Isla Fisher quase morreu durante as filmagens de Truque de Mestre (2013), em que interpretou a escapologista Henley Reeves. Na trama, ela é especialista em se livrar de amarras e escapar de armadilhas.

O que aconteceu

Cena em tanque com água. A cena que quase terminou com a morte de Fisher recriava um dos truques de escapismo mais conhecidos: a pessoa se livrar de algemas dentro de um tanque cheio de água em um tempo determinado. No filme, se a personagem não se soltasse, ainda teria que lidar com piranhas sendo jogadas sobre seu corpo.

Isla realmente estava debaixo d'água. A atriz não usou dublê e entrou em pânico ao se ver presa ao tanque com algemas e correntes amarradas. Os socos no tanque e os pedidos de socorro não foram encenados, mas a produção não percebeu.

Eles tinham um cara que estava fora de cena, mas ele estava muitíssimo longe com um tanque de oxigênio. No momento em que eu percebi que não conseguia me levantar [porque estava presa às correntes] e acenar para ele, eu já estava sem ar.

Isla Fisher, ao Rottan Tomatoes

Ainda bem, eu tive tempo de me desvencilhar das correntes, colocar a cabeça para fora e sair antes que algo ainda mais terrível acabasse acontecendo.

Isla Fisher, ao Rottan Tomatoes

Atriz não culpa produção. Apesar de existir um botão de pânico no tanque, que esvaziaria o recipiente rapidamente, ela ficou presa e não o alcançava. Fisher também afirmou que eles não combinaram um sinal de socorro para ela fazer, caso tivesse alguma dificuldade —como aconteceu.