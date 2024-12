Irmã de Zezé Di Camargo mostra rosto da filha do cantor e encanta fãs

Luciele Camargo encantou os seguidores neste domingo (29) ao publicar uma foto exibindo o rostinho de sua sobrinha, a recém-nascida Clara, filha de Zezé Di Camargo, 62, e Graciele Lacerda, nascida no dia 25 de dezembro.

O que aconteceu

A ex-esposa de Denilson recordou que na véspera de Natal Graciele fez uma trolagem com a família, brincando que a bolsa estourara."Sim, ela acreditou tanto na trolagem que resolveu torná-la realidade. Assim como tudo na vida é no tempo de Deus, Clara nasceu no dia de natal, e que data linda para nascer! Que Deus te blinde de toda maldade do ser humano, que seus dias seja iluminados e abençoados pelo senhor, que a sua vida inteira seja protegida pelo poder do Espírito Santo. Muito bem vinda!", escreveu Luciele na legenda.

"Que Deus abençoe e proteja ela de todo mal! Muito linda", escreveu uma seguidora. "Meu Deus que coisa mais linda! Que milagre mais lindo!", disse outra.

Wanessa Camargo foi a escolhida para ser a madrinha da sua irmã recém-nascida, Clara, filha do seu pai, Zezé Di Camargo, e da influenciadora fitness Graciele Lacerda.

Nos Stories de seu Instagram, ele comentou sobre a volta aos palcos. "É o primeiro show que faço depois que a Clarinha nasceu, que está em casa. Pense em um coração apertado? Mas a vida continua."

Zezé contou que retoma sua agenda ainda neste domingo. "Hoje estou indo para Itá, em Santa Catarina, para fazer um show rústico, e depois amanhã em Piratuba, também Santa Catarina. Vou passar o Réveillon no Paraná, depois vou para Goiás."

O cantor fez um pedido aos fãs. "Espero que estejam lá para participar e para compensar essa falta que vou sentir da minha princesinha. Obrigada de coração pelo apoio do Brasil inteiro."

Clara é a quarta filha do cantor. Ele também é pai de Wanessa, 41, Camilla, 39, e Igor, 29. Eles são frutos do casamento com a ex-esposa Zilu Godói.