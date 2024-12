Ordem de prisão, internação e retorno à TV: o ano de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima, 35, teve um ano agitado: teve ordem de prisão, especial no SBT e internação. Splash relembra tudo o que rolou com o sertanejo.

O ano começou com show sendo cancelado por decisão judicial. Em fevereiro, a Justiça avaliou que o cachê de R$ 1,3 milhão ultrapassava o orçamento da Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes (BA), que o havia contratado para a festa da padroeira da cidade. Procurada por Splash na época, a equipe jurídica de Gusttavo Lima afirmou: "Não temos competência para fiscalizar as contas públicas dos municípios, estados e união, mas prezamos pela legalidade dos contratos".

Em abril, ele encerrou a turnê "Buteco" com um show para 75 mil pessoas em Belo Horizonte. Gusttavo Lima subiu ao palco montado num cavalo da raça freisian, que pode custar até R$ 500 mil. O show teve participações de Leonardo, Paula Fernandes, Rick e Renner e mais.

Em junho, Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, gerou polêmica ao publicar um vídeo em que o filho mais velho, Samuel, de sete anos, aparece dirigindo um carro dentro de um condomínio. No banco da frente, ao lado de Samuel, estava o irmão caçula, Gabriel, de cinco anos. Após a repercussão, o cantor se pronunciou sobre o caso durante um show: "O povo quer que deixe na frente do tablet, no telefone, na frente da tela do TikTok dançando? Muito melhor estar dirigindo do que fazendo outras coisas que não prestam".

Ordem de prisão

Em setembro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco emitiu ordem de prisão contra o cantor. A decisão veio após uma investigação apontar uma "intensa relação financeira" entre o sertanejo e foragidos envolvidos em uma operação contra lavagem de dinheiro por meio de apostas online —bets. Deolane Bezerra foi presa no âmbito da mesma operação.

Ele se refugiou nos Estados Unidos e teve a ordem de prisão revogada dias depois. De acordo com sua equipe, o vínculo de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave".

Em novembro, o Ministério Público pediu o arquivamento do processo. Segundo o órgão, não há provas que sustentem a manutenção de Gusttavo Lima como alvo da investigação.

Fim de ano com internação e especial na TV

Natal do Embaixador: equipe do SBT se reúne para foto com Gusttavo Lima e Andressa Suíta Imagem: Rogerio Pallatta

Ainda em novembro, Gusttavo gravou um especial natalino para o SBT. O especial foi ao ar em 17 de dezembro e foi a primeira aparição do cantor em programas televisivos desde 2016. Famosos como Silvia Abravanel, Gabriel Cartolano, Yudi Tamashiro e Carlos Alberto de Nóbrega marcaram presença.

Em dezembro, Gusttavo Lima passou por um susto de saúde. O cantor precisou cancelar o show no VillaMix Festival, em São Paulo, após sentir dores abdominais. Ele ficou internado por três dias e recebeu alta na véspera de Natal. O diagnóstico, porém, ainda não foi divulgado.