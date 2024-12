Graciele Lacerda recorda perda antes de Clara nascer: 'Tudo foi preparação'

Graciele Lacerda, 44, recordou a gravidez interrompida que teve antes do nascimento de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, 62. O bebê nasceu na quarta-feira (25), no dia de Natal.

O que aconteceu

Graciele Lacerda passou por sete processos de fertilização in-vitro (FIV) até engravidar de Clara. No Fantástico (Globo) deste domingo (29), o médico Felipe Lazar Jr. revelou que ela sofreu quatro abortos nesse período.

"Essa era uma gravidez de risco", afirmou o médico. "Eu passava no corredor [do hospital] e via as plaquinhas com nomes de bebês... Todo mundo nascendo e eu tirando. Mas agora eu voltei com ela", recordou Graciele.

A influenciadora completa: "Tudo foi uma preparação e, para terminar, ela veio no dia do Natal, então quem tem fé, quem acredita em Deus, sabe o que estou falando."

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda posam com Clara Imagem: Divulgação

Zezé, que é pai de três, já havia feito vasectomia, mas isso não o impediu de conceber Clara. "Muitos homens não sabem que é possível, mas no meu caso foi por punção. Uma agulha puxa, tira os bichinhos lá do fundo e fecunda o óvulo da mulher", explicou.

E apesar de ser seu quarto filho, esse foi o primeiro parto que Zezé acompanhou. Mas questionado se isso o inspirou a compor, ele garantiu que se for fazer uma música para os filhos, fará para os quatro de uma vez só. "Para evitar ciúme", garantiu.