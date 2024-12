Faustão 'volta' ao Domingão após 3 anos em homenagem à filha; entenda

Faustão, 74, apareceu no Domingão com Huck, neste domingo (29), para mandar um recado à filha, Lara, 26, participante do quadro Quem Vem para Cantar.

O que aconteceu

Durante a participação, Fausto Silva surpreendeu ao falar algumas curiosidades da filha, que estudou música em segredo por 9 anos. Segundo o apresentador, ele soube do talento da filha por meio do diretor musical e compositor Simoninha.

Estou aqui de novo para participar de um quadro de surpresas. E se tem uma pessoa que merece ser surpreendida e causar surpresa, essa é a figura: minha filha, Lara. Afinal, durante 9 anos ela estudou escondido música, estudou outras coisas fora do Brasil... Quando voltou, fiquei sabendo que ela era cantora --e muito boa cantora-- através do Simoninha, nosso diretor musical.

Faustão

Ele aproveitou para desejar sorte à filha. "A verdade é que essa cantora, não importa com quem ela vai cantar, é importante porque ela adora surpresas! E aí é o quadro que a pessoa tem que estar bem calçada para saber fazer. Boa sorte para ela!"

No quadro, Lara foi surpreendida pela participação de Simone, com quem cantou "Meu Bem Querer". Também apareceram no quadro para homenagear Lara o irmão João Silva, apresentador da Band, e a mãe, Magda Colares.

A participação de Faustão marca seu retorno ao Domingão após três anos. O apresentador comandou a atração dos domingos de 1989 a 2021. A saída dele do programa pegou todos de surpresa ao ser antecipada do final de 2021 —quando acabava seu contrato com a Globo— para junho.

Além de homenagear a filha, Faustão também falou que está cuidando da saúde. Ele passou por dois transplantes nos últimos tempos: um de rim, em agosto de 2023, e de coração em fevereiro de 2024.