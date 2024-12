Até assento de vaso: os presentes bizarros do 'inimigo oculto' da realeza

A família real britânica é cheia de regras e convenções, mas o Natal em Sandringham está longe de ser "quadradão". Em um rito inusitado, os membros da realeza fazem uma espécie de "inimigo oculto" e trocam presentes divertidos e bizarros em vez de chiques e caros.

Splash relembra alguns:

Em 2013, Harry deu uma touca de banho com uma mensagem "suja" para a avó, a rainha Elizabeth 2ª. A touca tinha a inscrição "Ain't life a bitch?", que em tradução livre quer dizer "A vida não é uma merda?".

Meghan já deu um brinquedo curioso para Elizabeth. Em seu primeiro Natal em Sandringham, a duquesa deu um hamster cantor de brinquedo para a monarca. Segundo fontes, os cachorrinhos da rainha se divertiram com o boneco.

Harry e a mulher já deram presentes que faziam piada com a calvície de William. Meghan deu uma boina com cabelos ruivos para o cunhado, enquanto Harry deu uma peruca para o irmão.

Kate também já sacaneou Harry por estar encalhado antes de conhecer Meghan. Ela deu um kit de "Plante sua própria namorada" para o cunhado, já que, na época, ele parecia não se acertar com ninguém.

Charles ganhou um assento de vaso sanitário de couro branco da irmã, a princesa Anne. Segundo fontes, o rei gostou tanto do presente esquisito que costuma levá-lo em viagens.

A princesa Diana cometeu uma gafe em seu primeiro Natal, mas logo se ajustou. Sem saber do "inimigo oculto", ela presenteou todos com agasalhos caros de cashmere. Mais tarde, já ciente da brincadeira, presenteou a cunhada Fergie com um tapete de banheiro de oncinha.

A quebra de tradição está também na abertura dos presentes. Eles costumam abrir os presentes na noite do dia 24 de dezembro, em vez de abrir na manhã do dia 25, como de costume no Reino Unido. Isso seria uma homenagem às raízes alemãs da família.