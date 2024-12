Fabi Justus reflete sobre ano após diagnóstico de câncer: 'Maior batalha'

Fabiana Justus fez uma reflexão sobre 2024, o ano em que ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Nas redes sociais, ela publicou um vídeo e falou sobre tudo o que passou nos últimos meses.

O que aconteceu

Fabiana Justus postou vídeo com momentos de 2024. "Um ano que tirou o meu chão, virou minha vida de cabeça para baixo e me fez encarar desafios que eu nunca imaginei enfrentar. Um ano que também me curou, me mostrou que milagres existem e reforçou a minha fé. Que me devolveu a vida."

Um ano de momentos extremamente difíceis, mas também profundamente incríveis. Que me fez perceber o quanto sou abençoada, protegida e amada. Que revelou quem realmente está ao meu lado, nos dias bons e ruins. Que me envolveu em uma corrente de amor indescritível.

Fabiana Justus

Um ano que começou com a maior batalha da minha vida, mas que também me permitiu vencê-la. Ainda não consigo agradecer pelo que vivi, mas consigo entender que existe um propósito maior que Deus colocou na minha jornada.

Fabiana Justus

Influenciadora desejou saúde para o próximo ano. "Encerro este ciclo mais forte, mais grata e com uma nova perspectiva sobre a vida. Que 2025 chegue com muita SAÚDE, porque nada é mais importante do que isso!", finalizou na postagem.

Diagnóstico de câncer em janeiro de 2024. Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, três meses após dar a luz a Luigi, seu terceiro filho e fruto do relacionamento com Bruno Levi D'Ancona.