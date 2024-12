Esposa de Bruce Willis diz sentir 'peso no coração' ao falar do casamento

Emma Heming, 46, esposa de Bruce Willis, 69, disse sentir um "peso no coração" ao comemorar seu 17º aniversário em meio à demência do ator.

O que aconteceu

A modelo escreveu em seu Instagram neste domingo (29) e falou sobre os sentimentos mistos. "Aniversários costumavam trazer excitação — agora, sendo honesta, eles despertam todos os sentimentos, deixando um peso no meu coração e um buraco no meu estômago".

Eu me dou 30 minutos para sentar no 'por que ele, por que nós', para sentir a raiva e a tristeza.

No entanto, ela disse que o amor que sente é incondicional. "Então sacudo isso e retorno ao que é. E o que é... é amor incondicional. Eu me sinto abençoada por saber disso, e é por causa dele. Eu faria tudo de novo e de novo num piscar de olhos."Recentemente, as filhas do ator compartilharam alguns registros."Melhor pai de todos os tempos", dizia uma plaquinha que ele estava segurando nas imagens.

O post foi feio por Tallulah e Scott, frutos do relacionamento dele com Demi Moore. Na data em que os norte-americanos celebram o Dia de Ação de Graças, as filhas dos astros escreveram: "Gratas".

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia e demência frontotemporal. O artista teve de se afastar dos trabalhos de Hollywood após o diagnóstico. Atualmente, ele tem sido cuidado pela esposa, Emma Heming, e as filhas.