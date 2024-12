Débora Falabella revive trajetória infantil com novo papel em Chico Bento

Débora Falabella, 45, retorna ao universo infantil após quase 25 anos. A atriz, que aos 21 conquistou uma legião de fãs ao interpretar Estrela na novela "Chiquititas" (SBT), em 1999, agora reencontra o público jovem no filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa".

Em conversa exclusiva para Splash, a artista revela interesse em participar de outros projetos voltados para crianças: "É um caminho que eu quero continuar, e falar para todos os públicos".

Hoje eu encontro pessoas enormes que falam: 'Eu te acompanho desde Chiquititas'. Acho super emocionante poder fazer parte disso. Muito emocionante. Quero continuar fazendo trabalhos assim. Débora Falabella

Consagrada por diversos trabalhos na TV, teatro e cinema, a atriz destaca a importância de se dialogar com crianças. "Falar para criança é tão importante, porque estamos formando plateia. Eu fiz 'Chiquititas', teatro musical, e eu acho essencial que a gente tenha trabalhos que fale diretamente para crianças."

'Chico Bento'

Débora interpreta a professora Marocas em 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa' Imagem: Divulgação/Fábio Braga

No longa, inspirado no clássico personagem de Mauricio de Sousa, Débora interpreta a professora Marocas. A atriz, que faz uma participação especial na trama, diz que se impressionou com o preparo das crianças envolvidos na produção.

As crianças são os grandes protagonistas, que contam essa história. É muito importante que isso seja contado por eles. Quando eu cheguei [para gravar], eles já tinham ensaiado por nove semanas. Eles estavam muito afiados e, ao mesmo tempo, era bonito de ver. Aprendi com eles. Débora Falabella

Trabalho no longa fez a artista pensar na própria infância, profundamente marcada pela obra do cartunista Mauricio de Sousa. "Foi um sonho muito lindo, porque eu também cresci lendo Mauricio de Sousa. Era muito forte na minha época. A gente não tinha celular, tela o tempo inteiro, então as revistinhas e os gibis estavam muito presentes na minha casa."

Com "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", Débora Falabella retoma sua trajetória de conexão com público infantil que começou com "Chiquititas". O longa, dirigido pelo marido da atriz, Fernando Fraiha, estreia nos cinemas brasileiros em 9 de janeiro.