Após álbum com Anitta, Hitmaker prepara feat com Akon: 'Nos ajustes finais'

Por trás da tag HI-T-MA-KER —que ouvimos em diversas músicas— tem o músico, compositor e produtor Wallace Vianna, mais conhecido como Hitmaker. Ele acumula 170 milhões de streams e produziu sucessos como "Beijinho no Ombro", de Valesca Popozuda, "Cheguei", de Ludmilla, "Reverse", com Ana Castela, e "Deu Match", de Marina Sena. O artista também é o responsável por nove músicas do álbum "Ensaios da Anitta" —o primeiro de Anitta totalmente em português em anos com participações de Ivete e Simone Mendes.

O que ele disse

A ideia do trabalho com Anitta é que o público se sinta em um dos ensaios de Carnaval da cantora ao ouvir o álbum. "O disco pode parecer meio confuso porque cada música tem um estilo. Mas quando a gente fala sobre o ensaio, que é o foco desde o início, ele ganha muito sentido. Quem já foi ou quem for em um ensaio da Anitta vai entender."

O produtor conta que a encomenda do álbum chegou a ele há um ano e meio e que, devido às agendas corridas dele e de Anitta, parte das produção aconteceu na troca de mensagens via celular. O que só foi possível devido a uma sinergia de trabalho construída nos últimos dez anos. A primeira etapa foi entender o conceito do álbum, depois aguardar a escolha dos feats, estudar e pesquisar os artistas e seus gêneros musicais e então compor alinhando as energias da cantora e de seus convidados.

Quando a Anitta encomendou 'Lugar Perfeito' com a Ivete, eu coloquei aquele DVD antigo dela no Maracanã e assisti inteiro. Meu objetivo era pegar a energia da Ivete. Quando acabou o DVD, eu coloquei ele de novo, mas dessa vez no mudo. Foi assim, com esse clima, que comecei a compor. Tanto que a música começa com aquela guitarra bem característica do axé. Quando terminei a composição, liguei para o produtor da Ivete e conversamos sobre a contratação de músicos baianos para a gravação. Eu queria a energia de Salvador. Hitmaker

O produtor Hitmaker, que trabalhou com Anitta no álbum mais recente da cantora, 'Ensaios da Anitta' Imagem: Divulgação

Ao falar do seu processo criativo, Hitmaker explica que tudo depende da encomenda. Algumas músicas, ele só produz; outras, só compõe; e, algumas, produz e compõe.

Ele diz também apostar em um refrão chiclete e letras fáceis para que uma música seja um potencial sucesso. "Eu acredito no segredo do hit da vida que é você fazer tudo com coração, com verdade, daí acho que papai do céu acaba abençoando quando entende a sua intenção. Tudo que eu faço é com muita energia, com muito carinho."

Com 37 anos de idade e 25 de carreira, o artista que começou na música para cumprir as promessas feitas à avó que o criou, mantém hoje um time de compositores anônimos que recebem suas orientações e se compara a um estilista. "Eu costumo dizer que a composição é como uma pessoa nua e o produtor é o estilista. E uma roupa pode valorizar ou ocultar uma beleza. A mesma coisa é a produção."

Eu sinto como se eu fosse um estilista musical. Pego uma produção e consigo embelezar ela ainda mais e potencializar para determinado tipo de finalidade. Hitmaker

Durante o Rock in Rio, Hitmaker conheceu Akon, o apresentou um remix e o sugeriu que tocasse algumas de suas músicas em versão funk para os brasileiros. "Quando mostrei o remix para ele, ele ficou doido. Fomos para o meu estúdio e trabalhamos nele. Mas, para a minha surpresa, ele acabou me convidando para fazer um set no palco ao lado dele."

Akon durante show no palco Mundo na última noite de Rock in Rio 2024 Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Esse encontro ainda rendeu outros frutos para o produtor. "O Akon acabou de me ligar me convidando para gravar um feat com ele em 2025. Estamos nos ajustes finais. Mas vai acontecer."