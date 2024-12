Ana Furtado se declara para Boninho: 'Amor que só cresce'

Ana Furtado se declarou para o marido, Boninho, em uma nova postagem no Instagram. Nas imagens, eles trocam abraços e beijos.

O que aconteceu

Ana Furtado e Boninho estão juntos há 28 anos. A apresentadora postou um carrossel com três fotos ao lado do marido, e o chamou de beijoqueiro na legenda. O marido comentou a publicação com corações.

Bom dia ???? Curtindo o finalzinho do ano e o nosso amor que só cresce ?? #boninhobeijoqueiro.

Ana Furtado

Ontem, Ana já tinha postado selfies no local em que eles vão passar o ano novo. A apresentadora chamou o lugar de paraíso, mas não revelou a cidade. "Paraíso! Paz! Natureza! Cheguei com o meu amor @jbboninho para curtir dias incríveis aqui", escreveu.