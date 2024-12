Remédios, topless: 5 vezes em que Gaby Amarantos rebateu críticas nas redes

Gaby Amarantos, 46, frequentemente usa as redes sociais para rebater críticas que recebe quanto ao conteúdo que publica.

Cinco vezes em que Gaby se posicionou contra comentários:

Cantora contestou críticas por fotos de biquíni. "Por que quando um cara posta foto de sunga, com o membro marcando, a gente acha isso lindo, isso viraliza e o cara ganha uma porrada de seguidores? E quando uma mulher faz isso tanta coisa é questionada nela. Se ela tem caráter, [dizem] que ela é vulgar, que está fazendo isso para biscoitar", publicou a famosa, no Instagram.

Eu sou uma pessoa que busca melhorar, ser boa, íntegra. Não sou perfeita, mas não julgo ninguém pela roupa. Tem um monte de gente que está na igreja de batina, toda empacotada, e que está sendo cruel com as pessoas, tá julgando o irmão. Aí, uma mulher que posta uma foto de biquíni é execrada pela sociedade, não presta, não serve. Será que esse pensamento ainda cabe?

Gaby Amarantos

Em novembro, ela havia falado sobre o assunto e focado no tema 'exposição', após comentários de que não devia expor tanto seu corpo. "Tenho liberdade de fazer o que bem desejo. E essas fotos me ajudam a continuar o meu caminho de saúde e cuidar do meu corpo. A minha liberdade para mim é algo que não negocio. Me sinto muito bem quando posto fotos que desejo. Há necessidade, sim. Existe a minha vontade e a minha liberdade de fazer o que bem quiser na minha rede".

Gaby, que perdeu 25 kg, também rebateu afirmações de que teria recorrido a remédios ou procedimentos estéticos. "Não tem não, mana. 300 abdominais por dia. Aqui não tem remédio, não. Estou há seis meses me cuidando e acredito que a pauta é sobre a gente ser livre. Nós, mulheres, já sofremos uma pressão estética tão forte da sociedade. Não vamos reproduzir entre nós."

Gaby Amarantos topless Imagem: Reprodução: Instagram

Cantora também rebateu críticas após publicar fotos fazendo topless em novembro e falou sobre coragem. "Não especifiquei as coisas de que não tinha coragem e nada tem a ver com postar fotos ou não. Amo meu corpo porque isso é algo que eu sempre fiz."

Em junho, ela falou sobre as críticas constantes que recebe sempre que posta fotos de biquíni. "Vim aqui para desabafar e para trazer essa reflexão. Por quê que toda vez que eu posto uma foto minha de biquíni ali num momento de autoestima, com o meu corpo que é real, as pessoas param de me seguir e me enchem de hate?"

Se uma pessoa deixa de me seguir porque ela acha que a foto do meu corpo real feliz a incomodou, eu quero mesmo é que vá embora. Ela não entendeu nada sobre o meu trabalho e sobre o porquê eu estou aqui. Quando eu estou de roupa, falam que eu sou extravagante, exagerada. Quando eu estou de biquíni falam que eu estou me expondo e que eu não tenho vergonha na minha cara . Gaby Amarantos