Graciele e Zezé deixam maternidade após nascimento antecipado da filha

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo deixaram a maternidade neste sábado (28), após o nascimento de Clara.

O que aconteceu

Graciele disse que a chegada de Clara foi uma "surpresa" porque o nascimento do bebê estava previsto para janeiro. "A Clara ia nascer só ano que vem, a data dela era 12 de janeiro, quando eu completaria 40 semanas, mas aconteceram muitas coisas no meio do caminho. Ela escolheu essa data pra bater o martelo e falar: 'Eu estou vindo para modificar a vida de vocês, eu estou vindo porque eu tenho uma conexão com o cara lá de cima'."

Ela nasceu dia 25 de dezembro, dia do Natal. Era uma coisa que eu falava: 'Não pode nascer no Natal, mas não é como a gente quer, é como ela quer. É como ela escolheu, como a pessoa lá em cima escolheu, porque não tem explicação.

Graciele Lacerda

A mulher de Zezé disse ainda que está ausente das redes sociais porque está focada na bebê. "Não tinha como aparecer, muita coisa acontecendo, foi tudo muito de supetão. Eu estou vivenciando isso tudo com muita vontade, com intensidade. São muitas coisas."

Graciele descreveu os primeiros dias da bebê como "mágicos". "Eu estou sonhando acordada. Não sei nem o que dizer para vocês, é incrível. Eu estou aproveitando cada momentinho", disse. Essa é a primeira filha de Graciele e Zezé.