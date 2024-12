Zé Felipe rebate 'vidências' de crise no casamento: 'Abençoado'

Zé Felipe, 26, comentou o que acha de videntes que estão dizendo que o casamento dele com Virgínia, 25, passará por crise no próximo ano. O cantor foi questionado sobre o tema ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram.

O que aconteceu

Zé Felipe disse que não se deixa abalar por previsões. "Não tenho medo não. Acho que o sentimento mais bonito que o ser humano pode ter é a fé, independente da religião. A fé é muito bonita e a espiritualidade existe. E tudo o que a gente absorve, acontece. Então tento absorver só as coisas boas."

Ele ainda disse que casamento é "abençoado". "Sei que meu casamento é abençoado e a prova disso são meus filhos lindos. Em tão pouco tempo a gente construiu tudo isso com nosso casamento, com a nossa parceria, então tento absorver só as coisas boas que falam. Desejo tudo de bom para os videntes, saúde e prosperidade."

O cantor ainda foi questionado sobre cerimônia religiosa. "Cadê o casamento na igreja que não vem?", enviou um seguidor. "Eu acho que vem, hein", respondeu Zé Felipe. Ele e Virgínia cancelaram a cerimônia em 2022 em decorrência da pandemia da covid-19.

Zé Felipe e Virgínia estão juntos desde 2020. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.