Otávio Mesquita relata assalto em SP: 'Colocaram revólver na minha cabeça'

Otávio Mesquita, 65, disse ter sido assaltado em frente a uma farmácia no bairro do Morumbi, em São Paulo, nesta sexta (27). Ele compartilhou o relato em um vídeo no Instagram.

O que aconteceu

Mesquita disse ter sido assaltado a mão armada pela segunda vez. "Meus amigos, estou bem, mas um pouco assustado ainda, mas não poderia deixar de alertá-los. Ele esperou eu sair da farmácia, anunciou o assalto e levou o meu relógio, colocaram o revólver na minha cabeça, mantive a calma e entreguei o que ele pediu, sensação horrível. Infelizmente final de ano é sempre assim, fiquem atentos", disse ele na legenda do vídeo.

No vídeo, Mesquita disse que manteve a calma. "Sai da minha casa, parei na farmácia no Morumbi, desci do carro, entrei na farmácia e quando eu saí, veio um cara a pé com uma arma [e disse]: 'dá o relógio'. Eu falei calma, claro que vou te dar. Peguei o relógio e dei para ele. Ele colocou a arma no bolso, saiu andando na porta da farmácia e entrou em uma moto a uns 30 metros."

O apresentador ainda alertou seguidores para situações semelhantes. "Se por acaso você passar por isso, fique quieto. Não queira fazer nada. A arma estava pronta para apertar o gatilho. É um perigo. Os caras atiram do jeito que quiserem."

O UOL procurou a SSP-SP para saber se houve registro de boletim de ocorrência. O espaço será atualizado assim que houver manifestação.