BBB 25: suposta lista vazada mostra iniciais de participantes; veja

Circula nas redes sociais uma lista que supostamente indicaria as iniciais dos participantes do BBB 25. Não se sabe a origem da lista, mas quem está ansioso para o reality já começou a especular quem seriam as duplas. Confira algumas das celebs cotadas:

Suposta lista com iniciais dos participantes do BBB 25 causa especulação nas redes sociais Imagem: Reprodução/X

Flávia e Luciana Pavanelli

A dupla de mãe e filha é a mais citada para as iniciais "F/L".

Kelly Key e Suzanna Freitas

Outra dupla de mãe e filha muito cotada para esta edição! As duas já chamam atenção pela semelhança nas redes sociais, e

Thaynara e Ludmila OG

As irmãs têm fãs que as acompanham desde o Snapchat, que já declararam torcida caso elas sejam confirmadas no reality.

Priscila Fantin e Bruno Loves

A ex-Rouge e o marido são uma das apostas para a dupla "P/B" presente na lista.

Edu Camargo e Fih Oliveira

O casal também já tem uma legião de fãs vindos do canal "Diva Depressão" no YouTube. Seriam eles a dupla "E/F" da lista?

Marina Sena e Juliano Floss

Segundo o público, o camarote do BBB 25 contará com um dos casais mais polêmicos de 2024. Marina já anunciou um novo álbum para 2025 — participar do reality pode ser uma forma de dar ainda mais visibilidade para o lançamento.

Jorge e Mateus

Tava vendo as duplas do bbb e criei uma teoria EXTREMAMENTE IMPROVÁVEL: a última dupla: J/M Jorge e mateus?

Eu n vi(pelo menos n achei) nenhuma data de show deles antes de 5 de abril de 2025 (início da tour deles em sp)

É uma teoria mas acho MUUUITO improvável, chance quase 0 pic.twitter.com/MrUCvQJHEf -- Lulu (@lulucaswiftie2) December 27, 2024

Outra possibilidade para a dupla 12 seriam os sertanejos Jorge & Mateus, cujos fãs já até analisaram a agenda de shows e repararam que eles não têm nenhuma apresentação marcada para a época do reality show.