Esposa de Juliano Cazarré desabafa em nova internação da filha: 'Calvário'

Leticia Cazarré postou um texto falando sobre a nova internação da filha Maria Guilhermina, 2, que sofre com uma anomalia rara no coração.

O que aconteceu

Descreveu a condição da menina como ciclo de sofrimentos. "No dia de Santo Estêvão, no ano em que nosso Estêvão nasceu, sua irmã, Maria Guilhermina de Guadalupe, mais uma vez se destina a enfrentar um ciclo de sofrimentos que, pela nossa experiência, só sabemos como começa e nunca temos certeza de quanto vai durar", escreveu Leticia.

Não encontra explicações. "Tal como a Paixão de Cristo, algumas crianças inocentes são chamadas a viver um calvário que não deixa espaço para explicações humanas. Só um grande vazio de mistério e o convite a encontrar o próprio Cristo em cada um desses instantes dolorosos."

Tem certeza de que tudo é para o bem. "Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de Vida Eterna? Resta vigiar e orar. E a certeza de que tudo concorre para o bem: Omnia in bonum! Foi esse mesmo Deus quem me ensinou, quando as coisas eram ainda mais difíceis, que 'não existiria sofrimento se não fosse para fazer novas TODAS as coisas'."