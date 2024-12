Música 'Last Christmas' do Wham! completa 40 anos e ganha documentário

A música "Last Christmas" da banda britânica Wham! — que se consagrada como uma das canções mais ouvidas nos serviços de streaming durante o Natal — ganhou um documentário em comemoração aos 40 anos do lançamento que está disponível na Netflix.

O que aconteceu

"Last Christmas: Unwrapped" é um documentário que conta a história de como a música virou sucesso. Disponibilizado na Netflix, a obra remonta o lançamento da música por George Michael e Andrew Ridgeley até ela se tornar um fenômeno global.

George Michael teria escrito algumas linhas da canção em um caderno com apenas 21 anos. Ele viajava de ônibus para a casa dos pais com o colega de banda Andrew Ridgeley. Na época, os dois já faziam sucesso com a banda Wham! e tinham alcançado o primeiro lugar nas paradas da Inglaterra e nos EUA com "Wake me up before you go-go". Na letra, ele colocava a história de uma frustração amorosa.

A canção foi lançada em 1984 e originalmente era para a Páscoa. O título dado por Michael era Last Easter (Última Páscoa). No entanto, a gravadora decidiu lançar a música como uma canção de Natal em 30 de novembro de 1984 - e não esperar até a Páscoa. E assim, Last Easter se tornou Last Christmas.

Ela chegou ao segundo lugar nas paradas britânicas na semana anterior ao Natal. O primeiro lugar na época ficou com "Do they know it's Christmas?", da Band Aid - grupo formado por astros do pop britânico para arrecadar dinheiro para o combate à fome na Etiópia.

Foi somente em 2021 que "Last Christmas" chegou ao primeiro lugar no Reino Unido. Em 2023, repetiu a dose, alcançando mais uma vez o topo dos charts britânicos, 39 anos depois da lançada.

Videoclipe é um dos mais vistos de todos os tempos. Ele foi relançado no YouTube há 15 anos, e agora tem quase 1 bilhão de visualizações, o que o coloca no lugar do 31º ranking dos vídeos mais vistos de todos os tempos.

A música tem versões em vários idiomas e ritmos. Ela já foi traduzida para o espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, sueco, português e em muitos outros idiomas e dialetos. As versões cover são incontáveis, da salsa ao metal, do folk ao R&B. Novas versões são adicionadas todos os anos, inclusive por artistas de destaque: até mesmo Taylor Swift já a cantou.

George fez uma alquimia musical e destilou a essência do Natal na música. Com a história de um amor fracassado, ele consegue tocar corações. É uma obra-prima.

Andrew Ridgeley à DW

*Com informações da DW