Karabtchevsky faz o público dançar valsa na Cinelândia em concerto de celebração de 90 anos

O maestro Isaac Karabtchevsky comemorou na noite desta sexta-feira, 27, 90 anos de idade em seu lugar preferido: à frente de uma orquestra, em praça pública. E o cenário não poderia ser melhor para a comemoração de uma data tão importante, a Cinelândia, no Centro do Rio, ladeada pelos prédios históricos do Teatro Municipal, do Museu Nacional de Belas Artes e da Câmara dos Vereadores.

O público enfrentou a chuva para reverenciar o maestro que popularizou a música clássica no Brasil, cantando Parabéns antes mesmo de o concerto começar. Logo depois, Karabtchevsky foi agraciado com a medalha Tiradentes, a maior honraria do estado do Rio.

A Orquestra Petrobras Sinfônica, sob o comando de Karabtchevsky, abriu a apresentação com a suíte VI de O pássaro de fogo, de Stravinsky, seguida da marcha Radetzky, de Strauss, e do clássico Bolero, de Ravel.

Estimulando a participação do público, o maestro pediu palmas e até mesmo um backing vocal improvisado. Na Valsa do Imperador, de Strauss, ele convocou a plateia para dançar em frente ao palco.

Uma composição de Heitor Villa-Lobos, claro, não poderia faltar no repertório do maestro que se tornou um verdadeiro embaixador da obra do brasileiro em suas apresentações no exterior.

Em 2018, à frente da Osesp, Karabitchevsky gravou as 11 sinfonias de Villa-Lobos, um trabalho que incluiu ainda a reconstituição das partituras daquele que é considerado o maior compositor brasileiro.

Sob muitos aplausos da multidão reunida na principal praça do Centro do Rio, a orquestra tocou O Trenzinho do Caipira, uma das composições mais conhecidas de Villa-Lobos. A Petrobras Sinfônica apresentou ainda, sob a regência do maestro, duas das composições mas conhecidas do natalino O quebra-nozes, de Tchaikovsky, e encerrou o espetáculo com Abertura 1812, também de Tchaikovsky.

"Eu vim aqui só para chorar e agradecer", afirmou, visivelmente emocionado, o médico Victor de Souza, de 54 anos, que foi à Cinelândia na noite de uma sexta-feira chuvosa para prestigiar os 90 anos de Karabtchevsky - 70 deles dedicados à música.

O maestro é diretor artístico da Petrobras Sinfônica desde 2004 - ela foi criada há 49 anos e conta com 74 músicos - e, desde 2011, também do Instituto Baccarelli, em São Paulo, um projeto social na comunidade de Heliópolis, que reúne 1.500 alunos, distribuídos entre cinco orquestras e 17 corais.

Por 26 anos, Karabtchevsky esteve à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira, onde criou o Projeto Aquarius, para popularização da música clássica e formação de público. Os eventos gratuitos em áreas abertas chegaram a reunir 300 mil pessoas, desbancando o mito de que a música clássica é para poucos eruditos. Não por acaso, o maestro foi homenageado no carnaval de 2015 pela escola de samba Unidos de Vila Isabel, com o enredo O maestro brasileiro está na terra de Noel.

"Era um absurdo condicionar a música a um público limitado", afirmou o maestro em entrevista exclusiva ao Estado em meados de dezembro. "Nós tínhamos necessidade de expandir esse círculo a proporções antes totalmente inauditas."

Parte de sua carreira foi na Europa, como regente titular da tradicional Orquestra Tonkunstler (1988-1994), em Viena, e como diretor musical no Teatro La Fenice (1995-2001), em Veneza. Ele também comandou a Orquestra Nacional do Vale do Loire (2004-2009), nas cidades francesas de Angers e Nantes.

Isaac Karabtchevsky nasceu em São Paulo, em 27 de dezembro de 1934, filho de uma mezzo soprano ucraniana. Seu primeiro instrumento foi o oboé, mas já manifestava o desejo de reger desde os 12 anos. Para aprender esse ofício ele foi aluno do alemão radicado no Brasil Hans-Joachim Koellreutter.

"Era desse jeito que queria comemorar meu aniversário de 90 anos", disse. "Com um concerto ao ar livre para o meu público."