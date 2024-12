'Garota do Momento': Edu salva a vida de Celeste em cenas sufocantes

No capítulo deste sábado (28) em Garota do Momento" (Globo), Mauro tenta fazer Celeste entrar em seu carro à força, quando Edu chega.

Apesar de o rapaz salvar a vida da namorada desta vez, em breve Celeste será sequestrada de fato pelo ex.

Celeste (Débora Ozório) e Mauro (João Vithor Oliveira) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

Bia e Ronaldo pedem ajuda para sair do elevador. Beto se emociona ao ouvir um comentário sobre Beatriz e a campanha do novo sabonete. Ronaldo e Bia discutem. Alfredo deduz que foi Jacira quem enviou o bilhete misterioso para Anita.

Ulisses revela a Beatriz que Beto está pensando em aceitar a proposta de ir para Brasília. Clarice se decepciona por não conseguir popularizar a Magnifique. Lígia aconselha Beto a aceitar a proposta. Raimundo questiona a decisão do filho. Edu e Celeste se encontram.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.