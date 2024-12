Filipa vira a grande vilã de 'Mania de Você' a partir deste sábado; entenda

No capítulo deste sábado de "Mania de Você" (Globo), Filipa vai à delegacia denunciar Rudá. Em seguida, Luma desconfia que Filipa tenha se aliado a Mavi e tenta alertar Rudá.

Nas próximas cenas, Filipa agride Rudá, que desmaia. Após um tempo, o sobrinho de Moema acorda e percebe que está sozinho no barco, em alto mar.

Filipa (Joana de Verone) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Santiago ajuda Mavi no plano contra Rudá. Viola finge para Dulce que está dopada. Viola recupera a lucidez e percebe que estava sendo manipulada por Mavi. Fátima rejeita as flores e o bilhete do admirador secreto, pensando serem de Robson. Mércia e Mavi trocam ofensas entre si. Michele conta a Daniel que contratou um advogado para Cristiano. Viola finge para Mavi que está dopada.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.