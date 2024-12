Biancardi fala sobre gravidez e revela planos de ter mais filhos com Neymar

Bruna Biancardi, 30, comentou com os seguidores neste sábado sobre a segunda gravidez com Neymar, 32. Em uma série de publicações, ela disse que a gestação foi planejada e que ainda pretende ter mais um filho com o jogador de futebol.

O que aconteceu

Bruna disse que estava esperando o momento certo para falar sobre o tema. "Várias pessoas já estavam desconfiando e eu não estava mostrando muita coisa aqui porque na segunda gravidez a barriga cresce mais rápido e eu estava esperando o tempo certinho de contar."

Ela disse que a gravidez foi planejada. "Não seria nenhum problema se não fosse planejado. Estamos juntos, temos um relacionamento sério e podemos ter filhos se quisermos, a hora que quisermos (...). Estava tomando remédio, parei, decidimos juntos. Achávamos que ia demorar mais, mas foi rápido, assim como foi o da Mavie. Estamos muito felizes. Estou tomando cuidados diferentes porque não quero engordar tanto quanto engordei com a da Mavi."

Bebê é uma menina e casal planeja ter mais um filho. "Estamos muito felizes. É outra menininha. Que loucura! Ela e a Mavie vão brincar juntas, crescer juntas. Igual eu e minha irmã. Depois vamos querer mais um juntos. Queremos ter três. Já tenho que avisar aqui para ver se o pessoal da internet libera ou não."

Boatos da nova gravidez de Biancardi começaram a surgir em novembro. O casal havia dito para amigos próximos no aniversário de 1 ano da filha Mavie que tinham a intenção de aumentar a família.

Anúncio ocorreu no Natal. A influenciadora digital comunicou a chegada da segunda filha por um vídeo com o atacante, a filha Mavie e Davi Luca — primeiro filho do jogador com Carol Dantas.