Sonda Parker passa 'bem' após se aproximar do Sol e aguentar quase 1.000ºC

A sonda Parker, da Nasa, chegou à distância mais próxima do Sol que um instrumento de estudo já conseguiu. A agência diz que a missão foi um sucesso, e que ela está segura e operante após aguentar fortes temperaturas.

O que aconteceu

Nasa informou que sonda Parker se comunicou com estação de controle nesta sexta-feira (27). A agência informou que a espaçonave está bem e "operando normalmente". No momento em que atingiu o marco da distância mais próxima do Sol, a sonda perdeu o contato com a estação de controle na Terra.

Equipamento bateu recorde ao atingir a distância mais próxima já alcançada. A espaçonave chegou a 6,1 milhões de km da superfície solar em 24 de dezembro. Dados detalhados de telemetria das informações captadas por sensores só devem ser enviadas à Terra em 1º de janeiro de 2025, segundo a Nasa.

A sonda Parker atingiu a velocidade de 692 mil km/h e aguentou temperatura de 982 graus Celsius. Ela consegue aguentar altas temperaturas, pois está protegida por um escudo de carbono de 11,5 cm de espessura.

Essa proximidade com o Sol pode ajudar cientistas entenderem melhor o nosso Astro-Rei. A sonda busca captar informações de como são os materiais que ficam na coroa solar, como partículas energéticas são aceleradas até quase a velocidade da luz, além de ter a missão de rastrear ventos solares (fluxo que escapa do Sol e que pode afetar as comunicações na Terra, como satélites e GPS, e formar auroras).

Lançada em 2018, a sonda Parker tem como objetivo explorar os aspectos do sistema Sol e Terra. Ela tem se aproximado aos poucos do Sol, e tem feito sobrevoos de Vênus, o que a faz ser puxada gravitacionalmente para uma órbita mais próxima do astro.