De Luan Santana a Carl Cox, praias concentram shows do fim de semana

O show não pode parar. Nem em período de festas. Mas pode migrar. E, como muita gente, foi pra praia. Palcos de cidades do litoral de vários estados concentram as principais atrações do último fim de semana de 2024. De sexta a domingo, tem Luan Santana, Nando Reis, Alok, Samuel Rosa e Paralamas, entre outros artistas nacionais, além de top DJs gringos, como o britânico Carl Cox e o sueco Steve Angello.

O que vai acontecer

O sábado tem a programação mais reforçada. Luan Santana se apresenta no Expotrade, em Balneário Camboriú (SC), em noite que tem ainda Lauana Prado. Nando Reis canta na Fishbone, na praia de Geribá, em Búzios (RJ). No mesmo dia o Rio de Janeiro tem também BaianaSystem, porém na capital, na Arena Jockey.

Quem estiver no sábado em Guarapari, no litoral do Espírito Santo, pode ver Samuel Rosa e Marcelo Falcão no Multiplace Mais, ou o Vintage Culture na P12. Alok toca na Privilège de Xangri-lá, no Rio Grande do Sul. Veigh e Kevin O Chris dividem a noite no heliponto de Juquehy, no litoral norte de São Paulo.

Gringos

Antes de tudo isso, na sexta, Steve Angello, um dos integrantes do projeto Swedish House Mafia, toca na Privilège de Búzios (RJ). Já a DJ e produtora turca Carlita anima a pista do Safari Beach Jurerê, em Florianópolis.

Alok também é atração na sexta, no Castelo Garcia D'Ávila, na Praia do Forte (BA). O dia tem ainda Pixote e Monobloco em Guarapari (ES), no Multiplace Mais; e João Gomes na Arena Jockey, no Rio de Janeiro.

Carl Cox é a principal atração do domingo. O veterano DJ britânico de 62 anos toca no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro. Outro top DJ gringo que se apresenta na mesma noite é o francês Bob Sinclar, que tem discotecagem marcada na Laroc, no Guarujá (SP).

Para quem prefere guitarras a picapes, tem Paralamas do Sucesso no Ocean Place Barra Sul, em Balneário Camboriú (SC). E tem ainda Matuê no Castelo Garcia D'Ávila, na Praia do Forte (BA).

Veja tudo que tem

Sexta

Steve Angello - Privilège (Búzios - RJ)

Tito (FRA), Goraab (FRA), Kala Shaw (EUA) e Anonimat - Posh Club (Florianópolis)

Carlita (TUR), Gutto Serta, Vicente Schiavenin e Victor Maiztegui - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

Pixote e Monobloco - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Nattan e Alok - Castelo Garcia D'ávila - Praia do Forte (BA)

João Gomes - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Kvsh e Kayblack - Heliponto de Juquehy (SP)

Sábado

Luan Santana e Lauana Prado - Expocentro (Balneário Camboriú - SC)

Veigh e Kevin O Chris - Heliponto de Juquehy (SP)

Laolu (DJ e produtor, filho de pai nigeriano e mãe suíça), Goraab (FRA), Anominat e Diego Druck - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

Kimonos (EUA), Gabriel Falanga + Omri, Edo Krause, Gutto Serta e Moser - Posh Club (Florianópolis)

BaianaSystem - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Nando Reis, Mar.iana, DJ Tamy e Robert Pantoja - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

Samuel Rosa e Marcelo Falcão - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Vintage Culture - P12 (Guarapari - ES)

Alok, DJ Luccaa, DJ Cris Hoefling e DJ Gabriel R - Privilège (Xangri-lá - RS)

Domingo