Sequestro e mistério: o que acontece com Celeste em 'Garota do Momento'?

Celeste, papel de Débora Ozório em "Garota do Momento" (Globo), vai enfrentar percalços e algumas glórias daqui para a frente.

O que vai acontecer

Celeste será abordada por Mauro (João Vithor Oliveira), que a levará consigo contra a vontade. Edu (Caio Manhente) avisa a Raimundo (Danton Mello) sobre o sequestro da namorada.

Em meio a essa notícia desesperadora, Ronaldo (João Vitor Silva) conta ao pai sobre Mauro. Com isso, Raimundo demite Mauro e aprova o namoro de Celeste com Edu.

Felizmente, Celeste consegue fugir das garras de Mauro, que não se conformará com a demissão. Assim, ele contará à ex-namorada que Ronaldo o ajudou a se passar por Genoca.

Celeste (Débora Ozório) e Mauro (João Vithor Oliveira) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

Sem saída, Ronaldo confessa que armou para que Celeste pensasse que Mauro era Genoca e pede perdão à irmã. Incrédula, Celeste decide procurar Genoca, mas é surpreendida.

Edu e Celeste trocam cartas como Genoca e Olívia, sem saber de suas identidades. Em seguida, os dois descobrem que são Olívia e Genoca.

Edu (Caio Manhente) e Celeste (Débora Ozório) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.