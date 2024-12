Roberto Carlos se irrita, dá bronca em público e ameaça parar show

Roberto Carlos interrompeu seu show de abertura do Réveillon de Recife, na Praia do Pina, na noite desta quinta-feira, 26. O cantor deu uma bronca nas pessoas que estavam na frente do palco no momento da apresentação.

"Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão eu não continuo esse show", disse no microfone. Segundo a assessoria do cantor, ele estava se dirigindo a policiais conversando na frente do palco.

Depois do pronunciamento, o show continuou normalmente. A apresentação era gratuita.

Essa não é a primeira vez que o cantor se irrita com a plateia. Em 2022, Roberto Carlos interrompeu um show no Rio de Janeiro para mandar um fã calar a boca. Na época, o assessor de imprensa de Roberto Carlos explicou ao G1 que ele ficou "totalmente desconcentrado" com os gritos enquanto cantava e que o problema começou quando o cantor adicionou uma música ao repertório que vinha cantando nos shows anteriores, Cavalgada.

"Essa é uma música mais suave. Ele falou: ‘Já que vocês vieram antes da hora, façam silêncio’. Foi o mesmo que nada, continuaram gritando", destacou o assessor. Roberto Carlos continuou irritado até a música seguinte, quando mandou o fã calar a boca.

"Por ele ser perfeccionista, preparou com muito carinho aquele número. Aí quando viu que não ia conseguir entregar do jeito que idealizou, ficou um pouco triste", disse o assessor.