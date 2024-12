Réveillon nas capitais: descubra onde curtir shows gratuitos pelo Brasil

A festa da virada para 2025 será marcada por fogos e muita música nas principais capitais do país. De norte a sul do país, será possível curtir de graça shows de Anitta, Ivete Sangalo, Alok, Glória Groove e Roberto Carlos. Confira onde curtir os principais eventos gratuitos pelo Brasil:

Rio de Janeiro

Ivete, Caetano & Bethânia e Anitta são três atrações confirmadas no Réveillon em Copacabana Imagem: Divulgação

O maior Réveillon do mundo escalou um time de estrelas para o Ano Novo. A festa vai acontecer em 13 palcos da cidade, com atrações musicais para todos os gostos e estilos.

A praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, terá três palcos, sendo um deles dedicado à música gospel. A meia-noite, o tradicional show de fogos será visto de diferentes pontos do Rio.

Palco Rio (Em frente ao Hotel Copacabana Palace, em Copacabana)

19h - DJ

20h - Caetano e Maria Bethânia

22h - Ivete Sangalo

00h12 - Anitta

2h - Xand Avião

3h30 - Unidos do Viradouro

Palco Samba (altura da rua República do Peru, em Copacabana)

19h - DJ

20h - (ainda a confirmar)

22h - Roda de Samba do Pretinho da Serrinha e convidados

00h12 - Marcelo D2 e um Punhado de Bambas

2h - (ainda a confirmar)

3h30 - Imperatriz Leopoldinense

Palco Leme (Praia do Leme)

DJ Marcelo Araujo

Midian Lima

Thalles Roberto

Além de Copacabana, é possível curtir shows de diversos artistas e ver os fogos de outros pontos da cidade, como:

Flamengo: na Praia do Flamengo (Posto 2), em frente à Rua Dois de Dezembro

Ilha do Governador: na Praia da Bica, em frente ao número 169

Paquetá: na Praia da Moreninha sem número

Sepetiba: na Praia de Sepetiba, 1.886

Parque Oeste - Inhoaíba: na Avenida Cesário de Melo, 6.851

Pedra de Guaratiba: na Estrada da Matriz, 219

Parque Madureira: na Avenida Edson Passos, s/n

Parque Realengo: na Rua Professor Carlos Wenceslau, 388

Piscinão de Ramos: na Praça Roquete Pinto, 2

Penha: na Rua Santo Engracia, s/n

São Paulo ( Av. Paulista)

Gloria Groove anima o Ano Novo em São Paulo Imagem: Divulgação/Rock In Rio

O tradicional Réveillon da av. Paulista que reúne mais de 2 milhões de pessoas todos os anos, confirmou a apresentação da cantora Glória Groove, no início da noite, que vai cantar seus hits e animar o público. Já a contagem regressiva vai ficar por conta da dupla Bruno e Marrone, que vai embalar a noite com seus sucessos.

Logo no início de 2025, Mc Livinho vai comandar a festa durante a madrugada. A abertura será às 16h30 do dia 31 de dezembro e o evento vai até às 4h10 do dia primeiro.

Para ninguém ficar parado, todos os intervalos de shows terão apresentação do DJ Vivian Marques e DJ Gugu Reis. A população também poderá aproveitar a festa com ônibus gratuitos.

Confira a programação:

16h30 - Abertura de Palco

17h00 - Show Renascer Praise e Thalles Roberto

18h40 - Show Roberta Miranda

20h10 - Gloria Groove

22h30 - Bruno e Marrone

01h00 - Mc Livinho

03h10 - Junior Lima

04h10 - Escola de Samba Mocidade Alegre

Salvador (Arena O Canto da Cidade)

Léo Santana faz a festa em Salvador Imagem: Marcelo Justo/UOL

Diferente de outras capitais que a festa será somente no dia 31, Salvador decidiu inovar e fez não apenas um, mas cinco dias de festa. O Festival Virada Salvador vai do dia 27 a 31 de dezembro e o público vai curtir shows gratuitos e de grandes artistas, como Ivete Sangalo e Leo Santana.

27 de dezembro

Alok

BaianaSystem

Ivete Sangalo

Manu Bahtidão

Xand Avião

28 de dezembro

Bell Marques

João Gomes

Olodum

Psirico

Thiago Aquino

29 de dezembro

Claudia Leitte

Durval Lélys

Simone Mendes

Tony Santos

Wesley Safadão

30 de dezembro

Gustavo Mioto

Henry Freitas

Matuê

Raça Negra

Timbalada

31 de dezembro

Belo

Jorge & Mateus

Léo Santana

Luan Santana

Mari Fernandez

Parangolé

Recife (Orla do Pina)

Claudia Leitte também se apresenta no Recife Imagem: Nara Fassi / Divulgação

Para quem vai passar a virada de ano no nordeste, Recife também vai fazer quatro dias de festa, com grandes nomes da música brasileira. Roberto Carlos, Claudia Leitte, Alceu Valença, Jorge e Mateus e Alok vão animar o público durante a festa. Veja a programação completa.

Quinta (26)

Roberto Carlos

Orquestra Sinfônica do Recife

Sábado (28)

Claudia Leitte

Alceu Valença

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado

Domingo (29)

Jorge & Mateus

Xand Avião

Henry FreitasPablo

Guilherme Ferri

Letícia Bastos

Terça-feira (31)

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco

Macapá (Anfiteatro da Fortaleza)

Alceu Valença faz show em Macapá Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Já no norte do país, Macapá preparou quatro dias de festa, do dia 28 a 31 de dezembro. Apresentam-se artistas regionais e grandes nomes da música, como Roberto Carlos, Alceu Valença, João Gomes e Alok. Confira a programação:

Sábado (28)

Roberto Carlos

Domingo (29)

Apresentações regionais de Os Moreiras, Rogério e Cia, Tatty Taylor, Letícia Auolly e Amazônia Fusion

Segunda-feira (30)

DJ Alok e Ávine

Terça-feira (31)

João Gomes

Alceu Valença

Pablo do Arrocha

Porto Alegre (Parque Harmonia)

Lauana Prado se apresenta em Porto Alegre Imagem: Webert Belicio/AgNews

No sul do país, com a retomada das programações na cidade, a festa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está marcada para começar às 19h e vai até às 3h da manhã do dia 01 de janeiro. Ao longo da noite, o público vai curtir shows de grandes artistas e um espetáculo de luzes com os fogos na virada.

Terça-feira (31)

Lauana Prado

Só Pra Contrariar

Papas da Língua

Alma Gaudéria

Luiza Barbosa

Estado Maior da Restinga

Gangster

Capu