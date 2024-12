Paolla Oliveira faz retrospectiva do ano com Diogo Nogueira e reflete

Paolla Oliveira, 42, abriu um álbum de fotos para refletir sobre os dias de 2024, nesta sexta (27), a última do ano.

A atriz fez uma retrospectiva do que viveu ao longo, começando com o Carnaval, quando virou onça. "Mesmo se coubessem mil fotos aqui, não conseguiria passar pra vocês o que vem na minha cabeça quando penso nas emoções, nos altos e baixos e nas conquistas desse ano."

Paolla também mostrou momentos ao lado do namorado, Diogo Nogueira na viagem que os dois fizeram pelas Maldivas. "Como resumir 2024 num carrossel?"

Além disso, ela compartilhou alguns trabalhos, como a série Justiça 2 e a confirmação de sua personagem Heleninha Roitman, no remake de Vale Tudo, previsto para 2025. "2024 me trouxe lados de mim que eu não conhecia e me deixou mais confiante do que está por vir."