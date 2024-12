O que fazer em São Paulo nos últimos dias de 2024; veja destaques da agenda cultural

Último final de semana do ano em São Paulo guarda boas surpresas culturais. Teatros, cinemas e casas de shows têm apresentações para aqueles que passarão a virada do ano na capital.

Um dos espetáculos em cartaz na cidade é a comédia Discutindo a Relação, em cartaz no Teatro Bibi Ferreira. No palco, os atores Ana Paula Bigatto e Thiago Uriart vivem o casal, que resolve levar todos os seus problemas de convivência para a terapia.

No Sesc Santana, os apreciadores da dança poderão assistir à Jorge Garcia Companhia de Dança que foi se inspirar nos universos pernambucanos para compor o espetáculo Cantinho de Nois.

Nos cinemas, a pedida é O Auto da Compadecida 2, para matar as saudades de Chicó e João Grilo, dois personagens icônicos da obra de Ariano Suassuna que voltam às telonas para divertir e emocionar o público.

A cidade guarda ainda boas exposições, como Era Uma Vez: Visões do Céu e da Terra, na Pina Contemporânea; Racionais MC’s: O Quinto Elemento, no Museu das Favelas, e Histórias LGBTQIA+, no Masp.

Confira outras opções da agenda:

Teatro e Dança

Cantinho de Nois - A Jorge Garcia Companhia de Dança apresenta o espetáculo Cantinho de Nois, inspirado no Carnaval de Olinda e no ambiente nostálgico e religioso dos cortadores de cana da Zona da Mata de Pernambuco. Quando: 28 e 29/12, sábado e domingo, 14h. Onde: Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. Quanto: grátis

Discutindo a Relação - Os atores Ana Paula Bigatto e Thiago Uriart vivem o casal Theo e Luiza, que resolve levar todos os seus problemas de convivência para a terapia. O que seria para ajudar, acaba se transformando em uma hilariante guerra dos sexos. Quando: 28, sábado, às 20h e às 21h e 29/12, domingo, às 19h. Onde: Teatro Bibi Ferreira - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931 - Bela Vista. Quanto: a partir de R$ 59,90.

Exposição

Artistas do Vestir: Uma Costura dos Afetos - Exposição reúne trabalhos de mais de 70 artistas que propõem questionamentos a partir da moda que existe muito além das vitrines e passarelas. Na mostra, o visitante vai fazer reflexões sobre ancestralidades, contemporaneidades, tecnologias e fazeres contínuos. Quando: 27, 28 e 29/12, sexta e sábado, das 11h às 20 e no domingo, das 11h às 19h. Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: grátis

Era uma vez: visões do céu e da terra - Exposição coletiva que reúne obras de 33 artistas de variadas gerações e origens no Brasil e no mundo que exploram diferentes lógicas de habitar o planeta e, sobretudo, inventá-lo; uma viagem no tempo e no espaço para refletir sobre o fim do mundo e imaginar novos inícios. Quando: 27, 28 e 29/12, das 10h às 18h. Onde: Pina Contemporânea - Av. Tiradentes, 273, Luz. Quanto: a partir de R$ 17.

Racionais MC’s: O Quinto Elemento - Exposição que celebra os 35 anos de carreira da banda de rap propõe uma imersão na força das palavras e na energia transformadora do grupo musical formado por Mano Brown, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue. Quando: 27, 28 e 29/12, das 10h às 17h. Onde: Museu das Favelas - Largo do Páteo do Colégio, 148, centro. Quanto: grátis.

Histórias LGBTQIA+ - A mostra coletiva ocupa três espaços do Masp e reúne mais de 150 obras de artes e centenas de documentos que mostram a multiplicidade da produção e das narrativas LGBTQIA+, especialmente após a crise do HIV/Aids, nos anos 1980. Quando: 27, 28 e 29/12, das 10h às 18h. Onde: Masp - Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. Quanto: a partir de R$ 35.

Cinema

O Auto da Compadecida 2 - Continuação do enorme sucesso de Guel Arraes, baseado na obra de Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida 2 chega aos cinemas mostrando um pouco mais das aventuras de João Grilo e Chicó. Quando: 27, 28 e 29/12, com sessões às 15h e 20h. Onde: Cine Sesc - Rua Augusta, 2.075, Cerqueira César. Quanto: a partir de R$ 8.

Show

Lud Mazzucatti canta Amy Winehouse e suas influências - A cantora Lud Mazzucatti, que integrou a banda do programa Altas Horas sobe no palco do Bourbon Street para interpretar canções eternizadas na voz de Amy Winehouse. Quando: 28/12, sábado, às 22h. Onde: Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127 - Moema. Quanto: a partir de R$ 68.