Além de Sasha Meneghel: os 'nepo babies' que se destacaram em 2024

Se tem um termo "diferentão" que ganhou destaque em 2024, esse termo é "nepo baby", usado para ilustrar filhos de famosos que se aventuram na área de atuação dos pais. Nepotismo é o favorecimento de parentes nas relações de trabalho, especialmente na nomeação de cargos públicos. Muitas celebridades assumiram a condição de privilégio, e Splash listou alguns nepo babies que chamaram atenção neste ano:

Sasha Meneghel

Sasha Meneghel Imagem: Reprodução/Instagram

A filha de Xuxa chama atenção desde que nasceu. Crescida numa infância discreta, a diretora criativa da marca de grife Mondepars tem exposto tanto da vida profissional, como da vida pessoal ao lado do marido João Lucas.

Reconheço que tenho privilégios. Tenho privilégio imenso de poder juntar tanta gente aqui, por contatos que, naturalmente, eu recebi na minha vida por ser uma nepo baby. Acho que agora é: 'O que eu vou fazer com essas oportunidades que eu tenho na mão?'.

Sasha Meneghel no lançamento da Mondepars, em junho

Pedro Novaes

Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

O filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller estreou como ator em "Malhação" em 2019, mas tomou os holofotes para si como Beto, o protagonista de "Garota do Momento".

Assim como Sasha, Pedro lida bem com o termo "nepo baby". "Tenho grande respeito pela carreira dos meus pais. Embora algumas portas se abram por causa dessa situação, não me permito dedicar nem um segundo a isso (...) Sou um 'nepo baby' desta geração, mas estou construindo meu próprio caminho e trabalhando com muita dedicação e estudo", disse em entrevista à Quem.

Pietro Antonelli

Pietro Antonelli Imagem: Reprodução/Instagram

Aos 19 anos, o filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli estreou nas passarelas do São Paulo Fashion Week em outubro. Ele também é trapper, sob o nome artístico Nelli.

Gosto muito de moda e ser modelo encaixa muito com a minha vida porque gosto de ter uma vida saudável, fazer muito esporte e isso acaba me dando um corpo bonito. Enfim, uma coisa leva a outra. Pietro Antonelli em entrevista ao gshow

João e Francisco Hilbert

João e Francisco, 16, são filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Também estrearam nas passarelas no SPFW os filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, de apenas 16 anos. "E lá fui eu de novo prestigiar meus nepo babies na SPFW. Mas eles que aproveitem, porque logo logo me aposento...", brincou a mãe no Instagram.

José Beltrão

O filho de Andrea Beltrão e Mauricio Farias foi um dos protagonistas de "Pedaço de Mim", sucesso da Netflix este ano, estrelado por Juliana Paes.

José Beltrão, filho de Andréia Beltrão Imagem: Reprodução/Instagram/@ze.beltrao

Bem Moura

Bem Moura Imagem: Reprodução/Instagram/@bem_moura_

Com apenas 18 anos, Bem Moura nem trabalha na área artística, mas viralizou pela semelhança com o pai, Wagner Moura.