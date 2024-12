Michel diz que Fiuk não merecia espaço nas Bodas do BBB: 'Só fumava'

Michel, participante do BBB 24, desabafou nas redes sociais por não ter sido convidado para o especial bodas de prata do programa, que reuniu alguns integrantes que marcaram a história do programa. No Central Splash desta sexta-feira (27), ele voltou a falar sobre o assunto.

O mineiro revelou que não estava sabendo que o especial seria gravado, e descobriu apenas quando foi divulgado. "Eu nem sabia que estava acontecendo essa questão do 'bodas de prata. Vi a movimentação toda na internet", disse.

Michel contou que gostaria de ter visto mais pessoas neste especial, visto que todos que estiveram no programa fizeram história nele. "Acho que tinham que chamar todos para participar, ou pelo menos um convite e aí vai quem puder".

Eu não fiquei chateado. Fiquei frustrado. Achei deselegante não ter chamado todo mundo. Não estava esperando VT, eu só estava esperando estar presente ali, naquela farra toda

Michel

O ex-integrante do reality ainda criticou a escolha das pessoas que participaram do especial, como Fiuk. Ele foi um dos finalistas do BBB em 2021, edição vencida por Juliette.

Tipo assim, o Fiuk só fumava o programa inteiro e não fazia mais nada. E eu sei porque eu também sou espectador

Michel

