Clipe de IA marca volta de Kevinho após mãe vencer câncer: 'Não foi fácil'

Kevinho, 26, está oficialmente de volta ao cenário da música. Depois de ficar mais de um ano afastado para cuidar da mãe na luta contra o câncer, o cantor volta ao mundo do funk nesta sexta-feira (27) com o lançamento do hit "IA" e traz como novidade o primeiro videoclipe 100% produzido por inteligência artificial.

Queria lançar a música, mas faltava o clipe. Tive uma reunião com minha equipe e joguei a ideia de fazer um clipe com IA, até pela urgência pra musica entrar na cabeça das pessoas no verão. A música já fala de inteligência artificial de uma forma mais leve e pensamos em trazer essa realidade de IA para dentro do clipe. Curti muito o resultado e espero que as pessoas gostem dessa novidade no meu retorno.

Kevinho, em entrevista exclusiva ao TOCA

O artista, apelidado como o "mlk dos hits", se diz empolgado com a retomada da carreira musical após superar "o pior momento da vida". Sueli Azevedo, mãe de Kevinho, está 100% curada do câncer de mama após vencer cirurgias, quimioterapia e radioterapia.

"Não foi um período fácil, muito pelo contrário. Acredito que foi o pior período da minha vida, porque não poderia fazer nada para evitar a doença da minha mãe. Foi uma sensação que não dá pra explicar. O que fica de lição é que acima de tudo temos que cuidar da saúde em primeiro lugar. Minha mãe não fazia mamografia há mais de 10 anos e eu nunca soube disso. Agora faz exames todo ano", destaca.

"Perdi o chão"

Descoberta do câncer de mama da mãe fez Kevinho decidir abrir mão da carreira profissional para apoiá-la em todas etapas do tratamento. "Descobri que tinha alguma coisa errada com minha mãe quando eu estava me trocando para ir para a gravação do Programa da Eliana. Vi que minha mãe estava chorando e ninguém queria que eu soubesse o que estava acontecendo até ter certeza do diagnóstico. Quando minha irmã me contou que a médica havia pedido biópsia de urgência da mama, naquele momento perdi o chão".

Cancelei minha participação na TV e a partir daquele dia eu só quis ficar ao lado dela pra acompanhar cada passo do tratamento de câncer de mama. Ela fez a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e graças a Deus, depois de um ano e meio, está curada e sem nenhuma sequela, podendo ter uma vida normal.

Kevinho

Artista sofreu com depressão e ganho de peso durante a fase longe dos palcos. Ele, no entanto, diz que tudo valeu a pena por saber que a mãe está livre da doença.

O que eu posso falar é que eu não me preocupei comigo nesse período. Inclusive, acabei engordando muito, porque meu foco era a minha mãe, nada mais me importava na vida, só ela.

Kevinho

"Não quero mais ficar parado"

Música IA marca o retorno de Kevinho aos palcos após pausa na carreira Imagem: Divulgação/@kevinho

Lançamento do clipe de "IA" será às 12h (de Brasília) desta sexta-feira (27) e é o primeiro passo do projeto de retomada de carreira de Kevinho. Com mais de 75 músicas lançadas, o cantor está selecionando seus melhores hits e produzindo novas canções, além de planejar cenários diferentes, para entregar um novo show aos fãs.

"Como tenho estúdio em casa, estou produzindo muitas músicas e agora é só programar os lançamentos. Além disso, já estou pensando no novo show, com novo cenário e novo repertório. Tenho mais de 75 músicas lançadas durante toda a minha carreira e vou incluir algumas nesse novo show de 2025", detalha.

Meta de Kevinho para 2025 é voltar a fazer o que ama e nunca"não ficar mais parado". "Lançamento desta música como o primeiro clipe de funk feito por Inteligência Artificial já é a primeira das novidades que vamos ter no próximo ano".

Começo o ano fazendo show nos Estados Unidos e já tenho uma turnê programada para Europa. Tenho algumas músicas preparadas para lançar e não quero mais ficar parado. Preparem-se: o MLk dos Hits voltou, Bebê.

Kevinho

Veja letra da música IA:

A gata acordou

com uma ressaca daquelas

Pelo menos 20

notificações na tela

Mensagem das amigas

mensagem do seu ex

mensagem do ficante

e ela nem sabe o que fez

Tinha cerveja, pagode,

gin tônica e um celular

foi isso que eu ouvir falar

Mas se não lembra, não fez,

é sinal que ela nem tava lá

Então só pode ser IA

Jurou que ela não IA beber, bebeu

Jurou que ela não IA ligar, ligou

Jurou que ela não IA mais ver seu ex

Queimou a língua IA cama quebrou A gata acordou

