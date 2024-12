Isis Valverde e Marcus Buaiz são vistos de aliança após casamento

Isis Valverde, 37, e Marcus Buaiz, 45, foram vistos de aliança na manhã desta sexta-feira (27) embarcando no Aeroporto do Galeão.

O que aconteceu

A Quem noticiou que os dois se casaram na terça-feira (24) em uma cerimônia discreta. Segundo a publicação, a cerimônia aconteceu na mansão do casal, com a presença dos filhos deles —Isis é mãe de Rael, 6, do casamento com André Resende, e Marcus é pai de José Marcus, 12, e João Francisco, 10, do casamento com Wanessa.

Isis e Marcus estavam noivos desde dezembro de 2023. Os dois ainda devem ter outra cerimônia com uma grande festa em maio de 2025, como a atriz contou em entrevista à Vogue.

Isis Valverde é flagrada de aliança após casamento Imagem: Roberto Filho/ Brazil News