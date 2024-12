Guilherme Arantes cancela show no Réveillon após procedimento no coração

Guilherme Arantes, 71, cancelou o show que faria no Réveillon em Santos após precisar passar por um procedimento não programado no coração.

O que aconteceu

A equipe do cantor e compositor emitiu uma nota em suas redes sociais para tranquilizar os fãs. "No dia 26 de dezembro de 2024, o cantor e compositor Guilherme Arantes foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado, realizado com sucesso."