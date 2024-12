Dicesar revela climão nos bastidores das bodas do BBB: 'Fingiu que não viu'

Dicesar foi um dos convidados do especial de bodas de prata do BBB, que reuniu diversos ex-participantes do reality. No Central Splash desta sexta-feira (27), ele falou sobre os bastidores.

O ex-participante da décima edição do reality contou que dividiu voo com Serginho Orgastic, que esteve no mesmo ano do programa. Todos os convidados do especial ficaram hospedados no mesmo hotel no Rio de Janeiro, e ele conseguiu interagir com a maioria.

No entanto, Dicesar contou que Fiuk estava isolado e não distribuiu simpatia. Michel, participante do BBB 24 que não esteve no especial, criticou a presença do filho de Fábio Junior.

Quem pegou o avião com a gente [ele e Serginho] foi o Fiuk. Nem confiança para a gente. Tirou uma foto porque eu pedi. Não foi simpático não

Dicesar

Gil do Vigor, por outro lado, fez uma grande algazarra ao encontrar com Dicesar. "Uma gentileza, uma simpatia. E o Fiuk fez cara de paisagem, não deu confiança".

