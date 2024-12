Caetano Veloso grava vídeo para preta Gil: 'Eu adoro e quero você'

Caetano Veloso usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, para compartilhar um vídeo que enviou para Preta Gil, antes da cirurgia que ela realizou para retirada de tumores.

No registro, ele desejou boa sorte para a sobrinha postiça e disse que a cantora é sua "sobrinha preferida".

"Pretinha, estou aqui pensando em você todo dia, toda hora. Quero te dizer que eu e Paulinha estamos aqui acreditando naquela coisa que você me disse na casa de Dedé naquele dia de sua decisão de seguir. Eu quero que você siga porque você sabia que você é minha sobrinha preferida, mais linda que existe. Eu adoro e quero você, muito."

Os dois se tornaram "parentes" por um curto período de tempo, quando o cantor foi casado com Dedé Gadelha de 1967 a 1986. A cantora é filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, irmã de Dedé.

Entenda o caso

Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023. Na época, ela realizou tratamento cirúrgico e foi submetida a sessões de radioterapia. Ela também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Depois deste primeiro tratamento, o câncer entrou em remissão, não sendo detectado em exames físicos, de imagem, sangue ou tomografia.

Em agosto, Preta informou que o câncer havia voltado, com os médicos tendo detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

Ela realizou cirurgia para a remoção dos tumores no dia 19, em procedimento que durou 20 horas. De acordo com o último comunicado liberado pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, Preta já se encontrava estável e acordada.