Atriz desabafa após sofrer com alergias em 2024: 'Eu me senti sobrevivendo'

Mayana Moura, 42, compartilhou um desabafo nas redes sociais. Atriz afirmou que precisou lidar com diferentes alergias durante todo o ano de 2024.

O que aconteceu

Artista mostrou sequência de fotos que exemplificam as reações alérgicas que enfrentou. "2024 foi o ano que passei com alergias horríveis, sendo a última esse angioedema nos olhos. As outras fotos são das placas vermelhas que apareciam dia sim, dia não. Ainda não sei a causa, talvez nunca saberei", disse na legenda da postagem no Instagram.

Nunca tive isso antes de 2024, e espero não ter nada disso em 2025! Em 2024, eu me senti sobrevivendo. Orando sempre para chegar em 2025 com saúde. Mal posso esperar para que este ano acabe!

Mayana Moura

Seguidores desejaram melhoras à atriz na rede social. "Urticária foi o que tive, e é muito parecido com o seu caso. A causa foi emocional", disse uma das fãs de Mayana nos comentários. "Eu também estou passando por isso", contou outra.

Mayana Moura atua em projetos na TV desde 2006, quando estreou na série "Minha Nada Mole Vida" (Globo). Ainda na emissora carioca, fez parte dos elencos das novelas "A Favorita" (2008), "Passione" (2010), "Guerra dos Sexos" (2012) e "Tempo de Amar" (2017). A obra mais recente em que participou foi "Reis" (2022), da Record.