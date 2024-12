Após período difícil, João Silva fala sobre fim de ano com Faustão: 'Feliz'

João Silva, 20, fez um balanço de 2024 ao relembrar os desafios que Faustão, 74, enfrentou.

O que aconteceu

Filho do apresentador, João Silva abriu o coração ao avaliar os desafios que sua família enfrentou neste ano. Um ano e quatro meses após fazer um transplante de coração, em fevereiro deste ano, Fausto Silva ainda enfrentou um transplante de rim.

"Foi um ano muito difícil. Ele começou de uma forma e terminou de outra. A gente sempre fala que o importante é estar melhorando e evoluindo o quadro sempre", garantiu João Silva à Splash, durante o evento de 50 milhões de seguidores de Virgínia, que aconteceu na última quarta-feira (18).

Meu pai está em casa, tem suas limitações, mas ele vive a vida com os amigos e com a família. João Silva

Por mais que ainda não possa sair de casa, a vida do apresentador não perdeu o agito. "Os amigos vão visitar ele. Ele faz os jantares, as pizzas dele. Ele está bem, feliz e confiante no processo. Esse Natal vai ser de bastante comemoração", afirmou o filho de Fausto Silva.

Trilhando o caminho de seu pai, o jovem é responsável por apresentar O Programa do João (Band) — que também enfrentou alguns desafios em 2024. "Começamos o ano de uma forma muito difícil no programa e acabou com ele se consolidando em termos de saúde e resposta do público. Da parte profissional fico muito feliz e grato com o que aconteceu", avaliou.

Demonstrando muita positividade para o final do ano, João Silva ainda deu a Faustão crédito por sua felicidade. "Na parte pessoal, eu acabo o ano de uma forma cada vez mais leve e mais feliz. Acho que tem muito a ver com o quadro de saúde do meu pai