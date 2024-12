Aos 90, Glória Menezes posa sorridente ao lado da família: 'Com saúde'

De Splash, no Rio

Glória Menezes, 90, apareceu em fotos ao lado da família e encantou internautas.

O que aconteceu

Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho e nora da atriz, compartilhou registros da família durante o Natal. A reunião aconteceu no apartamento do casal na Barra da Tijuca, zona oeste no Rio de Janeiro. Glória vive lá atualmente — após a morte de Tarcísio Meira, em agosto de 2021.

Estar ao lado de quem a gente ama. Todo mundo com saúde. A rainha [está] bem. Eu estou ótima, os filhos idem, o marido lindo... O que mais eu quero? Mocita Fagundes em resposta a seguidor

Nos registros, Glória aparece sorridente ao lado da família e distribuindo afeto. "Foi um Natal lindo. Obrigada, universo", escreveu Mocita, na legenda da publicação.

Veja as imagens: