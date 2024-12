'Pessoas chatas viram mais chatas', diz Ana Castela sobre o peso da fama

Ana Castela, 21, revelou que ainda está em fase de aprender a lidar com a fama. Sucesso no Brasil há três anos, a cantora, que é natural de Amambai, cidade de Mato Grosso do Sul, trava batalha contra a timidez, mas não esconde que o "ônus" do sucesso é o surgimento de "pessoas chatas" pelo caminho.

Acho que pro resto da vida vou aprender a lidar com a fama, porque muda muito né? As pessoas chatas viram mais chatas ainda e gente que incomoda, incomoda mais ainda, em dobro. Então, a gente tem que lidar com a fama diariamente.

Ana Castela, em entrevista para Splash, no Universo Alegria de Curitiba

Artista diz que aprende diariamente a tomar cuidado com a exposição pública. "Dizem: 'Ah, isso não pode falar?' e digo: 'Beleza, aprendi. Não vou falar mais'. Todo dia a gente tem que evoluir mais, mas essas pessoas chatas também deveriam evoluir espiritualmente."

"Abri mão de ser a Ana Flávia"

Ana Castela fecha 2024 em grande estilo, mas prega cautela ao intitulá-lo como "perfeito". Com média mensal de 15 milhões de ouvintes no Spotify, a cantora é a terceira artista mais ouvida do Brasil, a única mulher dentro do top 5 dos cantores mais ouvidos e faturou o Grammy Latino com o álbum "Boiadeira".

Não foi um ano perfeito. Acho que demora mais um pouco pra ser, mas foi um ano de muito trabalho, muita luta. É que o pessoal vê só as conquistas, mas teve muita coisa envolvida pra isso tudo acontecer. Não foi um ano perfeito, foi um ano de muitas batalhas. Acho que isso resume o meu ano. Foi um ano muito 'batalhoso' e maravilhoso pra mim.

Artista conta que "muitas batalhas" significa abrir mão da vida pessoal em busca do sonho artístico e se diz grata pelo apoio incondicional da equipe. "Faz três anos que eu abri mão de viver, de ser a Ana Flávia pra virar a Ana Castela. Obviamente, a gente abre mão de muitas coisas, seja de tempo livre, seja de, às vezes, não ficar com a família."

É complicado não só pra mim como artista, mas também pro meu pessoal que trabalha junto comigo, né? Eles vivem no busão comigo e trabalham pra fazer a artista acontecer. A equipe inteira teve que abrir mão de alguma coisa pra fazer dar certo e deu certo.

"Quero fazer agora meu álbum pop"

Ana Castela planeja um 2025 de muito trabalho para seguir na busca do "ano perfeito". Ela inicia a sua temporada de eventos com um cruzeiro e tem planos de lançar dois projetos —um pop e um de modão— para atender o seu leque de fãs.

Vai ter meu navio de 9 a 12 de janeiro e eu quero fazer agora meu álbum pop. A gente já tá começando a mexer nele, é algo muito diferente da Ana Castela do country. Também quero fazer o meu o DVD "Herança Boiadeira 2", que é um DVD todo dedicado ao modão.

Artista também garante que vai buscar espaço em sua agenda de trabalho um tempo livre para aproveitar a vida. "Ano que vem vou trabalhar bastante, mas também dar uma curtida. A gente é nova, a gente é jovem e quer dar uma curtida."

* O repórter viajou ao festival a convite da organização.

embed autoplay