Velório de Ney Latorraca será aberto ao público no Theatro Municipal do Rio

O velório do ator Ney Latorraca, que morreu na manhã desta quinta-feira, 26, será realizado no Foyer do Theatro Municipal da cidade do Rio de Janeiro. O evento, aberto ao público, será nesta sexta-feira, 27, a partir das 10h30. Às 15h, o corpo do artista será cremado, mas a cerimônia será restrita à família.

Ney Latorraca: De Vamp a O Mistério de Irma Vap e Barbosa; relembre os papéis marcantes do ator Ney estava internado desde 20 de dezembro na Clínica São Vicente, da Gávea, em decorrência de uma sepse pulmonar. O artista já fazia tratamento contra um câncer de próstata - doença diagnosticada em 2019.

Ney Latorraca foi um dos maiores atores da história da teledramaturgia brasileira, com papéis cômicos e vilanescos nas novelas Vamp e O Beijo do Vampiro, além do velhinho Barbosa, da TV Pirata.

No teatro e no cinema, o artista protagonizou o sucesso de bilheteria O Mistério de Irma Vap, no palco, e Irma Vap - O Retorno, na telona.

Aos 80 anos, o artista deixou viúvo o ator, escritor e diretor Edi Botelho, com quem mantinha um relacionamento desde 1995. Ney e Edi mantiveram o relacionamento fora dos holofotes, mas, em 2022, o ator concedeu entrevista ao jornal O Globo e falou em público pela primeira vez sobre o companheiro.

"Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho", afirmou o artista.