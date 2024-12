Ator de 'Cabocla' morreu após sofrer AVC durante gravações de outra novela

No ar atualmente na reprise de "Cabocla" (2004), o ator Umberto Magnani (1941-2016), que interpretou coronel Chico Bento, morreu em circunstâncias inesperadas na época em que gravava outra novela de Benedito Ruy Barbosa.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Carreira de Umberto Magnani

Formado desde a década de 1960 na Escola de Arte Dramática (EAD) de São Paulo, Umberto Magnani atuou em inúmeras peças consagradas. Fez parte do célebre Teatro de Arena e, em muitas peças, trabalhou como ator e produtor ao mesmo tempo.

O teatro lhe rendeu diversos prêmios. Entre eles, o Troféu Mambembe, Prêmio Molière e o Prêmio Governador do Estado, todos de melhor ator.

Na TV, estreou em 1973, na Tupi, na primeira versão da novela Mulheres de Areia. Já na Globo compôs o elenco de diversos folhetins como Felicidade (1991), História de Amor (1996), Por Amor (1997), Laços de Família (2000), Mulheres Apaixonadas (2003), Alma Gêmea (2005) e Páginas da Vida (2006).

Umberto Magnani no início da carreira Imagem: Divulgação

O veterano também participou "Presença de Anita" (2001) e "Sandy & Júnior" (1999). Quando migrou para a Record, atuou nas novelas "Chamas da Vida" (2008), "Ribeirão do Tempo" (2010), "Máscaras" (2012) e "Balacobaco" (2012).

Além de ator, Umberto Magnani foi professor e esteve à frente de fundações ligadas ao teatro. Foi ativo na vida política, presidindo comissões importantes dos ministérios da Educação e Cultura.

Umberto Magnani e Grazi Massafera em 'Páginas da Vida'; ao lado, ele e Suely Franco na peça 'Elza e Fred' Imagem: Divulgação

Morte repentina

Após uma temporada na Record, Umberto Magnani foi recontratado pela Globo para atuar em "Velho Chico", trama das 21h escrita por Benedito Ruy Barbosa exibida na Globo em 2016. Na história, ele deu vida a Padre Romão.

A participação do ator na trama, porém, foi interrompida após ele ser acometido por um AVC durante as gravações em 25 de abril de 2016, dia de seu aniversário de 75 anos. Socorrido e levado para o hospital às pressas, Magnani foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu e morreu dois dias depois.

Umberto Magnani em 'Velho Chico' (2016) Imagem: Divulgação/Globo

O ator foi casado com a atriz e produtora Cecília Maciel Magnani por 50 anos e, com ela, teve três filhos: Ana Júlia, Beto e Graciana. Cecília faleceu seis meses depois do marido após complicações decorrentes de uma pneumonia